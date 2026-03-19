أسراب الحمام تحرس «كامب نو» (فيديو)

في مشهد غير تقليدي لفت الأنظار، لجأ نادي برشلونة إلى وسيلة طبيعية مبتكرة للحفاظ على جودة أرضية ملعبه الشهير «كامب نو»، عبر السماح لأسراب الحمام بالقيام بدور عمال صيانة.

وتكمن الفكرة في الاستفادة من الطبيعة، حيث تسهم أسراب الحمام في تنقية أرضية الملعب من الحشرات الضارة التي قد تؤثر على جودة العشب، ما يساعد في الحفاظ على المظهر المثالي لأحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، دون الاعتماد الكامل على المواد الكيميائية أو الوسائل التقليدية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة النادي للحفاظ على أعلى معايير جودة الملاعب، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الملعب نتيجة الاستخدام المكثف، سواء من المباريات أو التدريبات، الأمر الذي يتطلب حلولًا مبتكرة ومستدامة للحفاظ على جاهزية الأرضية.

ويعكس هذا التوجه حرص برشلونة على الابتكار في إدارة مرافقه الرياضية، وتبني أساليب صديقة للبيئة، حتى وإن بدت غير مألوفة، للحفاظ على الصورة المميزة لملعبه التاريخي، الذي يعد رمزًا من رموز كرة القدم العالمية.