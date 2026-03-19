مواجهات قوية تنتظر برشلونة في دوري الأبطال

ينتظر فريق برشلونة مواجهات قوية في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، بعد تخطيه نيوكاسل يونايتد في دور الـ 16.

تعادل برشلونة ذهاباً مع نيوكاسل بنتيجة 1-1، قبل أن يحسم الفريق الكتالوني لقاء الإياب بفوز كبير بنتيجة 7-2.

ويدخل برشلونة المرحلة المقبلة بطموحات استعادة حضوره القوي على الساحة الأوروبية، معتمداً على مجموعة من العناصر البارزة ورؤية فنية تستهدف التقدم في البطولة.

وينتظر برشلونة، مواجهة أتلتيكو مدريد في الدور ربع النهائي، بعد فوز الأخير على توتنهام، في مواجهة إسبانية مرتقبة ضمن طريق الفريق نحو الأدوار المتقدمة.

ويواجه برشلونة في الدور نصف النهائي، حال استمراره في المنافسة، الفائز من مواجهة سبورتنغ لشبونة وأرسنال، ما يزيد من صعوبة المشوار في ظل قوة الأندية المتأهلة.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مستوى تنافسي مرتفعاً، بعد نتائج متقاربة خلال دور المجموعات، وهو ما يضع الفرق أمام تحديات أكبر مع انطلاق الأدوار الإقصائية.