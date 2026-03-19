رئيس «كاف» يكشف كواليس سحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب

كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تفاصيل القرار الذي قضى بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه للمنتخب المغربي، بعد اعتماد الحكم النهائي الصادر عن لجنة الاستئناف.

وأعلن «كاف» في وقت سابق تتويج المغرب بالبطولة بشكل رسمي، عقب قبول الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع إلغاء قرار لجنة الانضباط، واعتماد فوز «أسود الأطلس» باللقب بدلاً من «أسود التيرانغا».

وأوضح موتسيبي، عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه أبلغ بقرار لجنة الاستئناف بشأن الطعن المقدم من المغرب، معرباً عن خيبة أمله تجاه الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية، والتي أثرت على الجهود المبذولة لضمان النزاهة والاحترام والأخلاق ومصداقية نتائج المباريات.

وأشار رئيس «كاف» إلى أن ما جرى في النهائي كشف استمرار وجود شكوك وانعدام ثقة متراكمة منذ سنوات، مؤكداً أن الاتحاد يعمل على معالجتها، خاصة فيما يتعلق بحيادية الحكام ومراقبي المباريات، رغم الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.

وتحدث موتسيبي عن استقلالية الهيئات القضائية داخل الاتحاد، موضحاً أن اختيار أعضائها يتم من خلال ترشيحات الاتحادات المحلية في مختلف مناطق القارة، لضمان وجود قضاة ومحامين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي أن قرار سحب لقب كأس أمم إفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب جاء وفق إجراءات قانونية داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن اختلاف قرارات لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف يعكس استقلالية هذه الهيئات، مشدداً على أهمية احترام قراراتها باعتبارها صادرة عن جهات قضائية داخل المنظومة.

وكشف رئيس «كاف» أن السنغال تعتزم التقدم باستئناف جديد، مؤكداً أن من حق أي اتحاد الدفاع عن مصالحه على أعلى مستوى، بما في ذلك اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مع التزام الاتحاد الإفريقي بتنفيذ أي قرار يصدر عن الجهات الأعلى.

واختتم موتسيبي تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث في النهائي يؤخذ بجدية، مع اتخاذ خطوات لتحسين المنظومة، لضمان أن تنظر قرارات الهيئات القضائية والحكام باعتبارها عادلة ومحايدة من قبل جماهير القارة الإفريقية.