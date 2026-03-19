عملية جراحية للاعب غلطة سراي بسبب لوحة إعلانية

يخضع لاعب وسط غالطة سراي نوا لانج لعملية جراحية في إبهامه الأيمن، بعد إصابة تعرض لها إثر اصطدامه بلوحة إعلانية خلال مواجهة فريقه أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً للإصابة خلال المباراة التي خسرها الفريق التركي بنتيجة 4-صفر، حيث ظهر وهو يمسك بيده متألماً مع نزيف من موضع الإصابة، قبل أن يتم نقله على محفة خارج الملعب إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات.

وأعلن نادي غالطة سراي خضوع اللاعب للجراحة بعد التأكد من خطورة الإصابة التي لحقت بإبهامه، في ضربة جديدة للفريق بعد الخسارة الثقيلة أمام ليفربول.

وتعرض الفريق لإصابة أخرى خلال اللقاء نفسه، حيث أصاب المهاجم فيكتور أوسيمن بكسر في ساعده الأيمن خلال الشوط الأول، على أن يتم حسم موقفه من التدخل الجراحي خلال الأيام المقبلة وفقاً لتقييم الجهاز الطبي.

وتأهل ليفربول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليحسم بطاقة العبور على حساب غالطة سراي.