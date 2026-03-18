عجمان يكسب نقطة التعادل أمام بني ياس في الوقت القاتل

خطف عجمان نقطة التعادل أمام ضيفه بني ياس في الزمن القاتل، خلال لقاء الفريقين، مساء اليوم، في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي كان يمضي نحو فوز جديد للسماوي، الذي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق يوسف نياكتيه، لكن مهاجم عجمان جونيور نجح في إدراك التعادل عند الدقيقة الرابعة بعد الزمن الأصلي، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، وبني ياس إلى 21 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.



ومنذ صافرة البداية وضحت رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث، مع أفضلية بني ياس، الذي نجح في فرض سيطرته على الكرة وصناعة فرص عدة، قبل أن يترجم أفضليته بهدف أول من هجمة مرتدة سريعة ومنظمة في الدقيقة 21 حمل توقيع يوسف نياكتيه.



وواصل «السماوي» تفوقه بعد الهدف، في وقت تأخر فيه رد فعل عجمان حتى الدقائق الأخيرة من الشوط، والتي شهدت تألق فهد الظنحاني حارس بني ياس، عندما تصدى ببراعة لتسديدة ليثيري سيلفا، ومنع شباكه من استقبال هدف التعادل.



وشهد الشوط الثاني عودة عجمان إلى أجواء اللقاء بمستوى أفضل بعد التبديلات، التي أجراها الجهاز الفني في صفوفه، وحاول إدراك التعادل ببناء هجمات منظمة من عمق وطرفي الملعب، ولكن بني ياس لعب بتماسك واجتهد في بلوغ شباك مضيفه، وأهدر نجمه يوسف نياكتيه هدفاً من حالة انفراده بالمرمى.



واشتعلت المواجهة في الدقائق الأخيرة بأداء حماسي من لاعبي الفريقين وسط إصرار أكبر من «البرتقالي» لتحقيق هدف التعادل، والذي قاتل من أجله حتى تمكن منه في الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر، بواسطة جونيور فيليمنغز، والذي أعقبه صافرة النهاية.