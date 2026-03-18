في مواجهة شهدت 3 حالات طرد.. الوصل يصالح جماهيره بالفوز على الظفرة

عاد الوصل إلى سكة الانتصارات في بطولة دوري أدنوك للمحترفين بالفوز الذي حققه على ضيفه الظفرة مساء اليوم 3-0 على ملعب استاد زعبيل، في ختام مواجهات الجولة 20 من المسابقة، بعد مواجهة متوسطة الأداء شهدت 3 حالات طرد، الأولى للاعب الوصل دوس سانتوس، والثانية للاعب الظفرة فينيكيوس، والثالثة لزميله البديل عبدالرحمن سوسي.



ونجح «الإمبراطور» خلال اللقاء في تحقيق الفوز بعد تعادل وخسارة في الجولتين السابقتين، بعد أن وقع على شباك ضيفه بواسطة فابيو ليما «ق 32»، علي صالح «ق 51»، ريناتو جونيور «ق 81»، بالنتيجة رفع الوصل رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، وبقي الظفرة برصيد 18 نقطة في المركز الثاني عشر ضمن دائرة خطر الهبوط.



شهد الشوط الأول تفوقاً واضحاً للوصل الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب وبادر بالهجوم على مرمى الظفرة، الذي لعب بخطوط متباعدة، ما سهل مهمة صاحب الأرض في فرض أفضليته والضغط المتواصل على دفاع ضيفه، وعاند الحظ الوصل في عدة فرص قبل أن ينجح فابيو ليما في ترجمة الأفضلية إلى هدف، بتحويل عكسية خيمينيز برأسية متقنة إلى داخل الشباك في الدقيقة 32.



وعلى الرغم من عودة الظفرة بمستوى أفضل في الحصة الثانية، فإن شباكه استقبلت هدفاً مبكراً، أحرزه علي صالح في الدقيقة 51، ليعزز تقدم الوصل بالهدف الثاني، وبعدها بخمس دقائق، أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع الوصل غابريل دوس سانتوس، وتساوت الكفة سريعاً في الدقيقة 60 بطرد لاعب الظفرة فينيكيوس بالبطاقة الصفراء الثانية.



وتواصلت المباراة بتفوق الوصل الذي لم يتوقف عن الضغط على مرمى ضيفه وأهدر عدداً من السوانح مع تألق دفاع الظفرة الذي حاول بناء الهجمات وبلوغ شباك خالد السناني، لكنه واجه صعوبة في التعويض حتى تمكن الوصل من تأمين فوزه بالهدف الثالث الذي أحرزه ريناتو جونيور في الدقيقة 81 والذي أعقبه طرد لاعب الظفرة البديل عبدالرحمن سوسي في الدقيقة 89 والذي أعقبته صافرة النهاية.