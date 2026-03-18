تعادل بلا طعم للنصر والبطائح

فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهة النصر والبطائح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري أدنوك للمحترفين، في نتيجة لم تخدم طموحات الفريقين، بعدما رفع النصر رصيده إلى 27 نقطة، مقابل 17 نقطة للبطائح الذي يواصل صراعه للهروب من مناطق الخطر.



وجاءت بداية اللقاء حذرة مع أفضلية نسبية للنصر الذي سعى لفرض إيقاعه مبكراً عبر الاستحواذ على الكرة، إلا أن محاولاته افتقدت الفاعلية أمام تمركز دفاعي منظم من البطائح، الذي اعتمد على إغلاق المساحات واللجوء إلى الهجمات المرتدة.



ومع دخول المباراة مراحلها الأخيرة في الشوط الأول، تحسن أداء البطائح ونجح في تهديد مرمى النصر عبر أحمد آل علي، قبل أن يترجم أفضليته بهدف التقدم الذي سجله محمد جمعة في الدقيقة 43، لينهي فريقه الشوط الأول متقدماً.



وفي الشوط الثاني، كثّف النصر من ضغطه الهجومي، وأجرى مدربه سلافيسا يوكانوفيتش عدة تغييرات لتنشيط الخط الأمامي، أبرزها إشراك مهدي قائدي وشيخنا دومبيا، لتزداد الفاعلية الهجومية، قبل أن ينجح دومبيا في إدراك التعادل برأسية متقنة في الدقيقة 77 أعادت المباراة إلى نقطة البداية.



وحاول الفريقان خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، إلا أن التسرع وغياب اللمسة الأخيرة حالا دون تغيير النتيجة، ليكتفي كل طرف بنقطة واحدة لا تلبي طموحاته، سواء للنصر الباحث عن التقدم في جدول الترتيب، أو للبطائح الساعي للابتعاد عن مراكز الهبوط.



ودخل النصر اللقاء بغيابات مؤثرة بسبب الإيقاف، تمثلت في عصام فايز وغلوبير ليما وماريوس هويبراتين، ما حدّ من خياراته الفنية طوال المباراة.



