6 وجوه جديدة في قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر أبوظبي



اختار الروماني أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، 24 لاعباً لانخراط في المعسكر الداخلي المقرر في أبوظبي خلال فترة التوقف الدولي من 23 إلى 30 مارس الجاري، ويتضمن المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخبي أرمينيا وجزر القمر يومي 26 و30 من الشهر نفسه، في إطار تحضيرات «الأبيض» للمشاركة في بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، المقررة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل، وبعدها المشاركة في كأس آسيا من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.



وضمت القائمة المختارة 6 وجوه جديدة هم غويليهرم بالا ويوري سيراز من شباب الأهلي، وعثمان كمارا من الشارقة، وليونارد أميسيميكو من الظفرة، وغلوبر ليما من النصر، ومامادو كوليبالي من الجزيرة.

ضمت القائمة أيضاً علي خصيف، محمد ربيع، برونو دي أوليفيرا، خليفة الحمادي، ريتشار أكونور، وماركوس ميلوني من الجزيرة، وبدر ناصر، ساشا ايكوفيتش، وعبدالله حمد من الوحدة، وحارب عبدالله، وعادل الحوسني من الشارقة، وحمد المقبالي، ويحيى الغساني من شباب الأهلي، وعصام فائز من النصر، وعلي صالح، ونيكولاس خيمينيز من الوصل، ومحمد عباس من العين، ويحيى نادر من بني ياس.