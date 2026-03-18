«فيفا» يطلق تصنيفاً مباشراً للمنتخبات أثناء المباريات الدولية



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إطلاق تطبيق جديد يتيح تحديث الترتيب الدولي للمنتخبات الوطنية مباشرة أثناء المباريات الدولية لفرق الرجال والسيدات، حتى يتمكن المشجعون من متابعة ترتيب بلادهم أولاً بأول مع تسجيل الأهداف حول العالم.

وأوضح «فيفا» أنه منذ انطلاقة التصنيف للمرة الأولى عام 1992، كان التصنيف الدولي لمنتخبات الرجال ينشر بعد انتهاء المباراة الأخيرة في فترة المباريات الدولية.



ولكن في تغيير عصري، سيسمح للمشجعين الآن بمراقبة تغير ترتيب المنتخبات مباشرة أثناء المباريات التي ستُجرى خلال مارس الجاري.

وأشار إلى أن التصنيف الدولي لمنتخبات السيدات، والذي انطلق في 2003، سيشهد التحديث المباشر خلال فترة المباريات الدولية في أبريل القادم.



وبيّن أن في النظام الجديد يتم تعديل جدول الترتيب فور تسجيل أي هدف حول العالم، بانتظار صدور النتيجة الرسمية بعد انتهاء فترة المباريات الدولية.

وأكد أن المعادلة التي يرتكز عليها التصنيف لم تتغير، ولكن الآن تطبق مباشرة فور ورود معلومات مؤكدة بتسجيل الهدف، ما يجعل ترتيب المنتخبات يتغير على الفور.

ونوه إلى أن التحديث المباشر يشمل جميع المباريات الدولية للرجال والسيدات، وليس فقط بطولات الاتحاد الدولي للكرة.



وشدد «فيفا» على أن الترتيب المباشر مبدئي، ولن يصبح رسمياً إلا بعد إطلاق صافرة النهاية في المباراة الأخيرة من فترة المباريات الدولية.

وعند انتهاء هذه الفترة سيتم تأكيد الترتيب الرسمي على موقع «فيفا»، وأكد أن بهذه الخطوة يدخل الفيفا عصراً جديداً من الشفافية والتفاعل المباشر مع الجماهير، ليصبح المشجع على اتصال مباشر بأداء منتخب بلاده لحظة بلحظة.