عاصفة غضب تجتاح منصات الاتحاد الأفريقي واتهامات بالفساد بعد سحب اللقب من السنغال



تعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لعاصفة من الهجوم والسخرية من جماهير القارة السمراء عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، عقب القرار الصادم الصادر عن لجنة الاستئناف، والقاضي بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 من المنتخب السنغالي، الذي توج به في 18 يناير الماضي، ومنحه للمنتخب المغربي المضيف، على خلفية أحداث المباراة النهائية بينهما.



وانفجرت منصات التواصل بردود فعل غاضبة، حيث اتهمت الغالبية العظمى من الجماهير، عبر حسابات «كاف» على إكس وإنستغرام وفيسبوك، الاتحاد بـ«الفساد»، مؤكدين أن القرار يفتقر إلى العدالة، ومثيرين تساؤلات حادة، وأهمها إذا كانت اللوائح تمنح المنتخب المغربي أحقية التتويج، فلماذا لم تنه المباراة في وقتها بإعلان فوزه باللقب؟



ولم تتوقف علامات الاستفهام عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل توقيت القرار، حيث تساءلت الجماهير عن أسباب التأخير لنحو 58 يوماً قبل الإعلان عنه، معتبرة أن هذا التأخر يضر بصورة الكرة الأفريقية، التي تسعى إلى توسيع قاعدتها الجماهيرية عالمياً.



وتوقعت الجماهير أن تنصف المحكمة الرياضية الدولية، المنتخب السنغالي، مؤكدين أن قرار «كاس» قد يعيد اللقب إلى مستحقيه، مع مطالبات بتسريع الفصل في القضية لاحتواء موجة الغضب المتصاعدة، خاصة مع ربط البعض بين هذا القرار وقرارات سابقة مثيرة للجدل صادرة عن الاتحاد القاري.



وفي خضم هذه العاصفة، تبرز أرقام المتابعة الضخمة لحسابات «كاف»، حيث يبلغ عدد متابعيه على منصة «إكس» نحو 2.9 مليون، وعلى «إنستغرام» 6.1 ملايين، و«فيسبوك» 1.1 مليون، إلى جانب 2.51 مليون مشترك عبر «يوتيوب»، ما يعكس حجم التأثير الكبير وردود الفعل الواسعة التي صاحبت هذه الأزمة.