رونالدو يدفع 30 ألف يورو للحصول على رقم مغنية

خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو 30 ألف يورو في واحدة من القصص التي تعود إلى بداياته مع مانشستر يونايتد، مقابل الحصول على رقم هاتف المغنية كيمبرلي وايت، وفق رواية كشفها أحد أفراد الجهاز السابقين داخل الفريق.

وروى رود ثورنلي، المدلك السابق في مانشستر يونايتد، تفاصيل الواقعة خلال ظهوره في أحد برامج البودكاست، موضحًا أن رونالدو طلب منه مساعدته في الوصول إلى رقم المغنية خلال تلك الفترة.

وأوضح ثورنلي أن رونالدو عرض بيع سيارته من طراز «بورشه كابريوليه»، التي كانت تقدر قيمتها بنحو 60 ألف يورو، بسعر أقل مقابل مساعدته في الحصول على رقم المغنية، في طلب اعتبره غير معتاد داخل غرفة الملابس.

وتمكن المدلك، مستفيدًا من شبكة معارفه خارج النادي، من الحصول على الرقم المطلوب، مشيرًا إلى أنه لم يكتف برقم واحد، بل قدم أكثر من وسيلة تواصل لرونالدو.

وانتهى الاتفاق بحصول ثورنلي على السيارة مقابل نحو 30 ألف يورو، بعد قيام رونالدو ببيعها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، مقابل الخدمة التي قدمها له المدلك.