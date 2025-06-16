مونديال الأندية.. سان جرمان يكتسح أتلتيكو وبايرن يستعرض بـ10 أهداف

استهل باريس سان جرمان بطل فرنسا وأوروبا مشواره ضمن كأس العالم للأندية في كرة القدم المقامة في الولايات المتحدة بفوز صريح على أتلتيكو مدريد الاسباني المنقوص برباعية نظيفة الاحد ضمن المجموعة الثانية، فيما اكتسح بايرن ميونيخ الألماني أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعشرة أهداف من دون رد في المجموعة الثالثة.

في المباراة الأولى، نجح فريق العاصمة الفرنسية في بسط هيمنته على اللقاء وحسمه بفضل أهداف الاسباني فابيان رويس (19) والبرتغالي فيتينيا (45+1) والبديلين سيني مايولو (87) والكوري الجنوبي كانغ-إن لي (90+7 من ركلة جزاء).

وامام حشد جماهيري غفير بلغ 80619، تابع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي نتائجه اللافتة بعد تتويجه بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه بإلحاقه هزيمة قاسية بإنتر الايطالي 5-0 في النهائي.

قال فيتينيا بعد المباراة "سيطرنا جيدا واستحققنا الفوز بجدارة. هذا واضح وصريح. أنا سعيد بأداء الفريق وسعيد بالطريقة التي استعددنا بها ولعبنا بها".

وأضاف "قمنا بعملنا، والآن علينا أن نرتاح ونرى كيف يمكننا الفوز على بوتافوغو (...) هذه هي الرغبة، نريد أن نحقق موسما تاريخيا، هو بالفعل تاريخي، لكن إذا استطعنا إضافة هذه المسابقة الجديدة، وللمرة الأولى، فسيكون ذلك مذهلا أكثر".

واستُدعي حارس اتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك مبكرا الى المشهد بعد ان تصدى لتسديدة البرتغالي غونسالو راموش من خارج المنطقة (17).

وأنقذ اوبلاك مجددا مرماه بعد ان ارتمى للتصدي لمحاولة الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا المتجهة نحو الزاوية اليسرى المنخفضة (18).

لكن ما لبث ان انتزع سان جرمان التقدم بعد سلسلة تمريرات على الجهة اليمنى قبل أن تصل الى كفاراتسخيليا الذي هيأها امام رويس فسددها منخفضة في الشباك (19).

وفي ظل أداء بدني لا يخلو من القساوة أحيانا من الجانبين، كاد أتلتيكو يقتنص هدف التعادل على مشارف نهاية الشوط الاول من تسديدته الاولى على المرمى عبر الفرنسي انطوان غريزمان لكن الحارس الدولي الايطالي جانلويجي دوناروما كان في المرصاد.

لكن سان جرمان ضاعف تقدمه بعد انتقاله في هجمة مرتدة حيث استفاد كفاراتسيخيليا من المساحات على الجهة اليسرى قبل ان يمرر الى فيتينيا الذي تقدم نحو منطقة الجزاء قبل ان يسدد في المرمى (45+1).

وظن اتلتيكو انه قلص النتيجة مطلع الشوط الثاني عبر الارجنتيني خوليان ألفاريس لكن الهدف الغي بداعي التسلل.

وكان فريق العاصمة الاسبانية الطرف الافضل في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في إيجاد سبيل له الى المرمى.

وزادت أموره سوءا بعد طرد الفرنسي كليمان لانغله لنيله بطاقته الصفراء الثانية (77).

واستغل سان جرمان النقص العددي في صفوف منافسه حيث تمكن البديل مايولو من تسجيل الهدف الثالث بعد بطء شديد من دفاع اتلتيكو في ابعاد الكرة (87) قبل ان يضيف لي الرابع من نقطة الجزاء اثر لمسة يد على الاسباني روبن لو نورماند.

وفي المجموعة عينها، فاز بوتافوغو البرازيلي على سياتل ساوندرز 2-1 بفضل هدفي جايير (28) وإيغور جيزوس (44) فيما سجل كريستيان رولدان هدف الفريق الأميركي (75).

استعراض بافاري

استعرض بايرن ميونيخ بطل ألمانيا عضلاته بعشرة أهداف سجلها كينغسلي كومان (6 و21) ومواطناه ساشا بوي (18) ومايكل أوليسيه (20 و45+3) وتوماس مولر (45 و89) والبديل جمال موسيالا (67 و73 من ركلة جزاء و84).

وتُعد النتيجة أفضل بداية ممكنة لفريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني قبل أن يخوض مباراتين أكثر صعوبة نسبيا امام بوكا جونيورز الارجنتيني في 21 من هذا الشهر، ثم بنفيكا البرتغالي في 23 منه.

قال كومباني بعد المباراة "علينا أن نحافظ على تواضعنا، ولكن كان من المهم أن نؤكد أننا تعاملنا مع المباراة بجدية".

وتابع "كانت مباراة أولى جيدة في البطولة، ولكن بالطبع ستزداد التحديات وستصبح أكثر صعوبة".

والنتيجة ليست مفاجئة نظرا الى الفارق الشاسع في المستوى والامكانات بين الفريقين، إذ إن بايرن يعد من أكبر الفرق الالمانية والاوروبية، في حين أن اوكلاند فريق هاو في نيوزيلندا ولا يتقاضى لاعبوه اي رواتب.

ولم ينتظر بطل ألمانيا لافتتاح التسجيل الا ست دقائق إثر ركلة ركنية تابعها كومان بكرة رأسية محرزا أول أهداف المسابقة على الاطلاق (6).

وضاعف بايرن تقدمه سريعا من تسديدة من قلب منطقة الجزاء مرت بعيدة عن حارس اوكلاند (18).

واقتنص اوليسيه الثالث لفريقه بعد دقيقتين فقط قبل ان يضيف كومان هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (21).

ووجد بايرن نفسه متقدما 5-0 قبل نهاية الشوط الال بهدف لمولر قبل ان يدك اوليسيه مرمى الفريق النيوزيلندي بهدف سادس في الوقت بدل عن الضائع قبل التوجه الى غرف الملابس.

واستطاع اوكلاند الصمود امام عاصفة بايرن لبعض الوقت من الشوط الثاني لكن سرعان ما دخل موسيالا من مقاعد البدلاء ليسجل ثلاثة اهداف إحداها من نقطة الجزاء.

وختم مولر مهرجان الاهداف بتسجيل العاشر قبل دقيقة من نهاية الوقت الاصلي للمباراة.

وضمن منافسات المجموعة الأولى، اكتفى بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي بالتعادل السلبي.

وهذا التعادل الثاني في المسابقة التي انطلقت السبت، بعد أول في المجموعة عينها بين إنتر ميامي الأميركي والأهلي المصري.