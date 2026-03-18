كيف حسمت لوائح «كاف» تتويج المغرب بكأس إفريقيا 2025؟

حسمت لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، بعد تطبيق نصوص قانونية واضحة على واقعة انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية، ليعتمد فوز «أسود الأطلس» باللقب القاري.

وأعلنت لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف» بشكل رسمي ونهائي تتويج المغرب بالبطولة، عقب قبول الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع إلغاء القرار السابق الصادر عن اللجنة التأديبية واعتماد فوز المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة.

واستندت الهيئة القارية في قرارها إلى التفعيل المباشر للوائح المنظمة للمسابقة، والتي تنظم حالات الانسحاب ورفض استكمال المباريات، باعتبارها الأساس القانوني الذي حسم نتيجة النهائي.

وتنص المادة 82 من لوائح البطولة على اعتبار أي فريق ينسحب أو يرفض خوض المباراة أو يغادر أرض الملعب دون إذن الحكم خاسراً، مع استبعاده بشكل نهائي من المنافسات.

وتحدد المادة 84 العقوبات المترتبة على هذا السلوك، حيث تفرض اعتبار الفريق المنسحب مهزوماً بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، أو أكثر إذا كانت النتيجة وقت التوقف أكبر من ذلك، إضافة إلى توقيع غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف دولار.

ونظرت لجنة الاستئناف في طلبات الجانب المغربي المتعلقة بالعقوبات، حيث تقرر تخفيف عقوبة اللاعب إسماعيل صيباري وتقليص عدد من الغرامات المالية التي كانت مفروضة على المغرب في القرار السابق.

وأدت هذه الإجراءات إلى إغلاق ملف النهائي من الناحية القانونية، بعد الربط بين واقعة انسحاب المنتخب السنغالي وتطبيق المادتين 82 و84، بما يترتب عليه اعتماد النتيجة الرسمية ومنح اللقب للمنتخب المغربي.