نادٍ مصري يعلن مقاطعة بطولات أفريقيا رغم عدم مشاركته فيها

أعلن نادي فاركو، أحد أندية الدوري المصري الممتاز، مقاطعة جميع البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إلى أجل غير مسمى، رغم عدم مشاركته الفعلية في هذه المسابقات خلال الفترة الحالية.

جاء البيان في صيغة حملت طابعًا ساخرًا، في ظل أسلوب النادي المعتاد على منصات التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى أنه لا يعكس قرارًا رسميًا.

وأصدر النادي بيانًا أشار فيه إلى تعليق مشاركته في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية وكأس السوبر الأفريقي، إلى جانب أي بطولات مستقبلية قد ينظمها «كاف».

ارتبط هذا الإعلان بالقرار الذي أصدرته لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي، والذي قضى بسحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه لمنتخب المغرب، استنادًا إلى لوائح الانسحاب والخسارة الاعتبارية.

استند القرار إلى مواد تنص على اعتبار أي فريق يرفض استكمال المباراة أو يغادر الملعب قبل نهايتها خاسرًا بنتيجة 3-0، وهو ما ترتب عليه تعديل نتيجة المواجهة ومنح اللقب للمنتخب المغربي.

الجدير بالذكر أن فاركو لا يشارك في البطولات الأفريقية، ما يعزز تفسير البيان كرسالة تحمل جانبًا ساخرًا أكثر من كونه قرارًا فعليًا.