السنغال تُنذر «كاف» وتطالب بتجميد تنفيذ قرار لجنة الاستئناف

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أنه وجه إنذاراً إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مطالباً بتعليق تنفيذ قرار لجنة الاستئناف القاضي بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 للمغرب، داعياً إلى «تجميد جميع إجراءات تسليم الكأس» إلى حين الفصل النهائي في النزاع.

وجاء في بيان الاتحاد السنغالي أنه تسلم، مساء الثلاثاء، إشعار العقوبة الصادر عن «كاف»، والذي قضى باعتبار المغرب فائزاً بالبطولة بقرار إداري، بعد أسابيع من المباراة النهائية التي جمعته بالسنغال.

وأوضح الاتحاد السنغالي أنه راسل الأمين العام للاتحاد الإفريقي للطعن في قرار لجنة الاستئناف، مؤكداً عزمه اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، مشيراً في رسالة رسمية إلى أنه «يطعن بشكل صريح في هذا القرار الذي يعتبره غير مؤسس قانونياً وتعسفياً وغير متناسب بشكل واضح»، مستنداً إلى المادة الخامسة من قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).

وأضاف أن حكم المباراة «استخدم سلطته التقديرية وقرر إيقاف اللقاء مؤقتاً وليس إنهاءه بشكل نهائي، قبل أن تُستأنف المباراة ويتم تنفيذ ركلة الجزاء ويُحسم اللقاء بعد الوقت الإضافي»، معتبراً أن إعادة توصيف واقعة جرى حسمها داخل الملعب على أنها «انسحاب» بعد نهاية المباراة، يخالف الاجتهادات المستقرة لمحكمة التحكيم الرياضي بشأن سيادة قرار الحكم.

وشدد الاتحاد السنغالي على أن «النتيجة صودق عليها رسمياً وتم تسليم الكأس، ما يجعل الأمن القانوني للمسابقة مهدداً بشكل خطير بسبب هذا التراجع».

وطالب الاتحاد «كاف» بتعليق تنفيذ القرار فوراً، وتجميد أي إجراء لتسليم اللقب إلى المغرب إلى حين صدور حكم نهائي، كما دعا إلى نشر تقرير حكم المباراة.

وحذر من أنه في حال عدم تلقي رد خلال الساعات المقبلة، فإنه سيباشر «إجراءات عاجلة أمام محكمة التحكيم الرياضي، مع طلب تدابير مؤقتة للحفاظ على سلامة السجل الرسمي لكأس الأمم الإفريقية».