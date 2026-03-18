ماني يفجرها غاضباً: «كاف» تجاوز الحدود والفساد يقتل شغف الجماهير الأفريقية

أبدى ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي، غضبه من قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية الذي أحرزه منتخب بلاده في 18 يناير الماضي، ومنحه للمنتخب المغربي المضيف، على خلفية أحداث المباراة النهائية بينهما.

وأصدر اللاعب بياناً نارياً، كشف فيه عن غضبه من القرار، حيث كسر حاجز الصمت وأعلن: «القرار تجاوز كل الحدود، ولم يعد الأمر كرة قدم، وهذه ليست اللعبة التي نحارب من أجلها، وليست أفريقيا التي نحلم بها».

وأشار ماني، بنبرة يغلب عليها الغضب والأسى، إلى واقع مظلم يخيم على الملاعب، قائلاً: «الفساد لم يعد خفياً، بل أصبح سرطاناً ينخر في جسد رياضتنا، ويسرق فرحة الجماهير، ويخنق شغف الملايين».

وأضاف: «نقاتل على أرض الملعب ونضحي بكل شيء، لكن الحقيقة المؤلمة أن مصير المباريات لا يُحسم هناك، بل في الكواليس»، مؤكداً أن خيبة الأمل لم تكن شخصية فحسب، بل أكبر من ذلك بكثير.

وتابع في بيانه: «ما أشعر به اليوم لا يخص السنغال فقط، بل كل من يؤمن بعدالة كرة القدم في أفريقيا».

واختتم رسالته، التي نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بنداء يحمل بين سطوره غضباً وأملاً، قائلاً: «نستحق الأفضل، وجماهيرنا تستحق الحقيقة، وتستحق الشفافية، وتستحق الاحترام».