وصول بعثة منتخب إيران للسيدات إلى إسطنبول بعد رحلة متعددة المحطات

وصلت بعثة منتخب إيران لكرة القدم للسيدات إلى مدينة إسطنبول التركية، في محطة جديدة ضمن رحلة العودة إلى طهران، بعد تراجع عدد من اللاعبات عن طلبات اللجوء التي تقدمن بها في أستراليا.

أظهرت لقطات مصورة وصول لاعبات المنتخب إلى مطار إسطنبول، حيث ظهرت اللاعبات مرتديات زي المنتخب الوطني في منطقة الوصول دون الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.

غادرت بعثة المنتخب الإيراني أستراليا عقب انتهاء مشاركتها في نهائيات كأس آسيا، قبل أن تصل إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم الأربعاء الماضي، ثم تتجه إلى سلطنة عُمان يوم الاثنين، ومن هناك استقلت الطائرة إلى إسطنبول.

غادرت اللاعبات مطار إسطنبول تحت حراسة الشرطة متجهات إلى أحد الفنادق في المدينة، على أن تستكمل البعثة رحلتها إلى إيران اليوم الأربعاء.

سعت سبع عضوات من البعثة الإيرانية، بينهن ست لاعبات وعضوة من الجهاز الفني، للحصول على اللجوء في أستراليا، بعد وصفهن في بلادهن بالخائنات بسبب امتناعهن عن ترديد النشيد الوطني قبل إحدى مباريات البطولة.

جاءت هذه التطورات في ظل ظروف إقليمية متوترة، مع استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة مشاركة المنتخب في البطولة.

تراجعت أربع لاعبات، من بينهن قائدة المنتخب زهراء قنبري، إلى جانب عضوة من الجهاز التدريبي، عن طلبات اللجوء في نهاية المطاف، وقررن العودة إلى البلاد مع بقية أفراد البعثة.