النصر يقيد توري وأغوديلو بالجنسية الإماراتية

أكمل نادي النصر إجراءات تسجيل لاعبيه عبدالله توري، وكيفن أغوديلو، ضمن فئة المواطنين في سجلات قيد اللاعبين باتحاد الإمارات لكرة القدم، في خطوة تمنح الفريق أفضلية فنية من خلال الاستفادة من مقعدين إضافيين في قائمته خلال المنافسات المقبلة.



وكان توري مقيداً في وقت سابق ضمن فئة اللاعب المقيم، بينما شغل أغوديلو أحد مقاعد اللاعبين الأجانب، قبل تعديل وضعهما في كشوفات القيد، ما يتيح للجهاز الفني مرونة أكبر في اختيار التشكيلة في المرحلة المقبلة.



وانضم توري «22 عاماً» إلى النصر في موسم 2022-2023، وشارك مع الفريق في 22 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالها 9 أهداف، ويُعد من العناصر التي يعوّل عليها الفريق بفضل سرعته وقدرته على إنهاء الهجمات.



أما أغوديلو فانضم إلى النصر في يونيو 2023 قادماً من سبيزيا الإيطالي، وسجل في موسمه الأول 5 أهداف وصنع 3 أهداف، قبل أن يلعب في الموسم الماضي مع الوحدة ثم يعود إلى صفوف النصر، ويُعد من أبرز عناصر الفريق في الموسم الحالي. وسبق لأغوديلو اللعب في الدوري الإيطالي مع أندية فيورنتينا وجنوى وسبيزيا، ويجيد اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط.