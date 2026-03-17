6 نجوم على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لثورة كروية داخل صفوفه، مع تقارير تشير إلى قائمة ساخنة تضم 6 نجوم مرشحين لمغادرة الفريق عقب موسم مخيب للآمال. والنادي الملكي، الذي عاش موسماً مضطرباً شهد إقالة المدرب تشابي ألونسو، يجد نفسه أمام ضرورة إعادة البناء، خاصة بعد خسارة الألقاب المحلية وخروجه المفاجئ من الكأس، ليبقى الأمل الوحيد معلقاً على دوري أبطال أوروبا.



وتتصدر قائمة الراحلين أسماء ثقيلة، أبرزها المدافع النمساوي ديفيد ألابا، الذي يقترب عقده من نهايته، إلى جانب الألماني أنطونيو روديغر، في ظل غموض مستقبلهما مع الفريق، كما يواجه الظهير المخضرم داني كارفاخال، خطر الرحيل، رغم تاريخه الحافل بالألقاب، بعد تراجع دوره في التشكيلة الأساسية.



ولكن المفاجأة الكبرى تتمثل في احتمال التخلي عن النجم الشاب إدواردو كامافينغا، الذي انضم إلى الفريق مقابل 34.3 مليون جنيه استرليني، حيث قد يفتح النادي الباب لرحيله في حال وصول عرض مغرٍ، كما تشمل القائمة الظهيرين فيرلاند ميندي وفران غارسيا، في ظل تراجع أدوارهما داخل الفريق.