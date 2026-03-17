تشيلسي يبحث عن جاسوس غرفة الملابس

تتواصل أزمة التسريبات داخل صفوف تشيلسي، بعدما كشفت تقارير صحفية فرنسية تفاصيل التشكيلة المتوقعة للفريق قبل ساعات فقط من مواجهته المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، في واقعة تعد الثانية خلال أسبوع واحد.



وذكرت صحيفة «ونزي مونديال»، أن المدافع ويسلي فوفانا، الذي تبلغ قيمته نحو 70 مليون جنيه استرليني، سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء، في ظل تراجع مستواه أخيراً، على أن يعوضه الشاب جوريل هاتو في التشكيلة الأساسية إلى جانب تريفوه تشالوباه.



وتأتي هذه التسريبات رغم تعهد المدير الفني ليام روزينيور بالتحقيق في مصدرها، بعد تسريب التشكيلة كاملة قبل لقاء الذهاب في باريس، ما أثار شكوكاً بوجود جاسوس داخل غرفة الملابس.

كما زادت الشكوك مع غياب الظهير الأيمن مالو غوستو، عن التدريبات بسبب المرض، ما يفرض تغييرات إضافية على الخط الخلفي للفريق، ويعقد حسابات المواجهة المرتقبة.



وتعيد هذه الواقعة فتح باب الجدل داخل النادي اللندني، خاصة مع تكرار تسريب المعلومات إلى وسائل إعلام فرنسية، في وقت يسعى فيه الجهاز الفني للحفاظ على سرية خططه قبل المباريات الحاسمة.



وفي ظل هذه الأجواء المضطربة يجد تشيلسي نفسه أمام اختبار صعب داخل وخارج الملعب، حيث لا تقتصر التحديات على مواجهة باريس سان جيرمان، بل تمتد إلى صراع داخلي لكشف مصدر التسريبات وإعادة الانضباط إلى الفريق.