الكشف عن أسرار الكأس التي سيعانقها بطل البريميرليغ

مع دخول الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز محطاته الأخيرة لموسم 2025-2026، بدأت دقات القلوب تتسارع في المدرجات، فيما بدأت أنامل الحرفيين في لندن عملها الدقيق لنقش اسم «الملك الجديد» على أعظم جائزة في كرة القدم الإنجليزية. وبالتزامن مع العد التنازلي للتتويج، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو خلف الكواليس يحبس الأنفاس، ويظهر التجهيزات النهائية لكأس البطولة.



والفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم استعرض بدقة متناهية عملية تلميع الكأس، وتحضير القاعدة التاريخية لاستقبال الاسم الذي سيخلد في سجلات المجد. لا يعد كأس «البريميرليغ» مجرد جائزة رياضية، بل هو تحفة فنية صممت لتعكس فخامة الدوري الأقوى في العالم.



والهيكل الرئيسي مصنوع من الفضة الإسترلينية الفاخرة، والمطلية ببريق الذهب عيار 24 قيراطاً، والقاعدة الأسطورية للكأس ترتكز على حجر الملكيت الأخضر النادر، والذي اختير خصيصاً ليمثل المستطيل الأخضر الذي شهد معارك الأبطال طوال الموسم.



وتتمتع الكأس بحضور طاغٍ يفرض الهيبة لحظة رفعها، إذ يبلغ الارتفاع 104 سم من الشموخ، والوزن الإجمالي 25.4 كجم، وتشكل القاعدة وحدها الثقل الأكبر بـ15.9 كجم، ما يجعل معانقتها حملاً ثقيلاً لا يقدر عليه إلا الأقوياء.



ويعتمد تصميم الكأس على رمزية «الأسود الثلاثة»، يوجد أسدان فوق المقابض الجانبية، والسر يكمن في اللحظة التي يرفع فيها القائد الكأس فوق رأسه، حيث يصبح هو «الأسد الثالث»، والمتمم للأسطورة.