نجم مغربي وأسرته ضحايا سطو مسلّح في العاصمة الإيطالية



تعرض لاعب الوسط المغربي الدولي في صفوف روما، نائل العيناوي وعائلته لسطو مسلّح، نفذته عصابة من ستة رجال مقنّعين في منزل العائلة بمنطقة كاستيل فوزانو في العاصمة الإيطالية ليل الاثنين، وفق ما أفادت وسائل إعلامية محلية الثلاثاء.



واقتحم اللصوص المنزل عبر نافذة غرفة الجلوس، ثم احتجزوا اللاعب البالغ 24 عاماً ووالدته وصديقته وشقيقه وصديقة شقيقه في غرفة، بينما شرعوا في تفتيش البيت، بحسب المصادر.

وسرق اللصوص ممتلكات من بينها مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 10 آلاف يورو، وساعة «رولكس»، وحقائب يد من علامات تجارية فاخرة.



ووفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» حضرت الشرطة إلى المكان بعد هروب اللصوص، فيما تتولى فرقة التحقيقات الجنائية حالياً متابعة القضية، وهي نفسها التي تعاملت خلال الأشهر الماضية مع سلسلة من السرقات التي استهدفت لاعبي روما ولاتسيو.



وقالت والدة اللاعب لقناة «تي جي 1»: «وضعوا سكيناً على رقبتي، وأخذوا كل شيء، وغادروا طالبين منا أن نبقى صامتين».



ومن المتوقع أن يغيب لاعب الوسط المنتقل في الصيف الماضي من لنس الفرنسي، الثلاثاء، عن تدريب فريقه قبل مواجهة بولونيا، الخميس، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

خاض العيناوي 18 مباراة في الدوري هذا الموسم، كما شارك في ثماني مباريات أوروبية، سجل فيها هدفاً واحداً.