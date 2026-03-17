لاعب يبحث عن عدسته اللاصقة بين أقدام الخصوم (فيديو)



وثقت الكاميرات لحظة معاناة ديكسون أبياما، نجم غرويتر فورت، خلال إحدى مباريات الدوري الألماني الدرجة الثانية، بعدما وجد نفسه في موقف غير متوقع داخل المستطيل الأخضر.



وخلال مجريات اللقاء سقطت العدسة اللاصقة من عين اللاعب، ليجد نفسه في سباق مع الزمن وسط أجواء المباراة، حيث اضطر للزحف على أرضية الملعب بحثاً عنها، في مشهد أثار دهشة الجماهير واللاعبين على حد سواء.



وبإصرار لافت تمكن أبياما من العثور على العدسة، قبل أن يعيد وضعها في عينه سريعاً، مفضلاً مواصلة القتال وعدم مغادرة الملعب، في لقطة تجسد روح التحدي والإصرار التي تميز لاعبي كرة القدم.