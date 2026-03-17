دوري أبطال أوروبا: أكثر من 20 لاعباً مهددون بالإيقاف قبل ربع النهائي



قبل أيام قليلة من انطلاق مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة 7 أبريل المقبل، يواجه أكثر من 20 لاعباً خطر الإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء في إياب دور الـ 16. هذه التهديدات تشمل لاعبين من باريس سان جيرمان وتشيلسي، ليفربول، غلطة سراي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ وبرشلونة.





تشيلسي – باريس سان جيرمان



في مباراة الإياب بين تشيلسي وباريس سان جيرمان مساء اليوم، يواجه أربعة لاعبين خطر الإيقاف في ربع النهائي: نونو مندس وخفيتشا كفاراتسكليا من باريس، وإنزو فرنانديز وأندريه سانتوس من تشيلسي. سيتعين على هؤلاء النجوم تجنب البطاقة الصفراء التي قد يوجهها لهم الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.



ليفربول – غلطة سراي



في مواجهة غدٍ الأربعاء بين ليفربول وغلطة سراي، هناك تسعة لاعبين مهددون بالإيقاف. من ليفربول: فيرجيل فان دايك، كورتيس جونز، ورايان غرافنبرخ. ومن غلطة سراي: رولاند سلاي، فيكتور أوسيمين، نوا لانغ، إسماعيل جاكوبس، أوجورجان تشاكير، عبد الكريم باردكجي، بالإضافة إلى مدرب الفريق أوكان بوروك. الفائز من هذه المباراة سيواجه باريس سان جيرمان أو تشيلسي في ربع النهائي.



نجوم آخرون تحت التهديد



في ريال مدريد، يواجه كل من جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور وأوريليان تشواميني تهديد الإيقاف، بينما يواجه جيانلويجي دوناروما ومارك غويهي الخطر نفسه في مانشستر سيتي. وفي بايرن ميونيخ، يشمل التهديد دايوت أوبامكانو ومدربه فنسنت كومباني، وفي برشلونة، لامين يامال وفيرمين لوبيز.



وتجدر الإشارة إلى أن جوشوا كيميش ومايكل أوليز، اللذين بدا أنهما حاولا تجنب البطاقة الصفراء في مباراة بايرن ضد أتلانتا (1-6)، أصبحا متاحين لمباريات ربع النهائي بعد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدم فتح أي ملف ضدهما.



أتلتيكو مدريد - توتنهام



في أتلتيكو مدريد، يجب على تياجو ألمادا، كليمنت لينغليه، روبين لو نورمان، ماركوس يورينتي، جيليانو سيموني، والمدرب دييغو سيموني توخي الحذر لتجنب الإيقاف. بينما ينضم راندال كولو مواني إلى قائمة المهددين في توتنهام.