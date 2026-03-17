إيرادات متوقعة بـ450 مليون يورو تقود مرحلة برشلونة الجديدة



توقع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن ترتفع إيرادات النادي إلى نحو 450 مليون يورو سنوياً بعد الانتهاء من مشروع تطوير ملعب سبوتيفاي كامب نو، مقارنة بنحو 125 مليوناً حالياً، مؤكداً أن العائدات المنتظرة من الملعب الجديد تمثل ركيزة أساسية في خطة الإنعاش المالي للنادي الكاتالوني.



وأوضح لابورتا، في تصريحات لإذاعة راك-1 الكاتالونية، أن العمل مستمر ضمن مشروع «إسباي برشلونة»، مشيراً إلى أن الفريق قد يخوض بعض المباريات مؤقتاً في ملعب يوهان كرويف ابتداءً من صيف 2027 أثناء تركيب السقف الجديد، مع خطة لزيادة سعة الملعب بنحو عشرة آلاف متفرج.



وفي الإطار الرياضي، كشف رئيس برشلونة أن النادي يعمل على تمديد عقد المدرب الألماني هانزي فليك حتى عام 2028، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى 2027، مؤكداً أن الاتفاق قريب من الإعلان.



وقال: «أتمنى أن يستمر طوال فترة ولايتي، فهو يمنح الفريق الاستقرار، ويتميز بالانضباط والوضوح في مشروعه الفني».



كما أبدى لابورتا رغبته في تجديد عقد المدير الرياضي ديكو، مشيداً بحالة الانسجام بين الجهاز الفني والإدارة الرياضية.



وعن تشكيلة الفريق، أكد أن مركز المهاجم مؤمن بوجود روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، مع عدم استبعاد إجراء تعاقدات جديدة إذا دعت الحاجة، مشيراً إلى أن التعاقد مع لاعب مثل هاري كين لن يشكل تغييراً كبيراً بسبب تقارب العمر مع ليفاندوفسكي.



كما أثنى على أداء ماركوس راشفورد وجواو كانسيلو، معرباً عن أمله في استمرار الأول مع الفريق.



وأشاد رئيس برشلونة بموهبة الجناح الشاب لامين يامال، الذي مدد عقده حتى 2031، واصفاً إياه بأنه «فنان وعبقري ولديه التزام كبير مع النادي».



وعن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال لابورتا إنه سيكون سعيداً بتسوية أي خلافات، لكنه شدد على أن الأولوية في المرحلة الحالية هي استكمال مشروع الملعب واستعادة التوازن الاقتصادي للنادي.



وأضاف أن علاقاته مع مسؤولي الأندية الأخرى «جيدة»، مشيراً إلى تلقيه تهنئة من رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، كما أكد أن علاقته مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز طبيعية.

وأكد لابورتا أنه لا يعتزم تعديل نظام الولايات الرئاسية، معتبراً أن فترتين متتاليتين مدة كل منهما خمس سنوات أمر مناسب، كما أعلن انضمام أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة، مشدداً على أن الأجواء داخل النادي عادت إلى طبيعتها بعد الانتخابات الأخيرة.