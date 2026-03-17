استقبال تاريخي للاعبة أمريكية بعد عودتها من الموت (فيديو)

حظيت اللاعبة الأمريكية سافي كينغ باستقبال تاريخي حافل بعد مشاركتها مع فريقها «أنجل سيتي» في أول مباراة لها عقب عودتها من الموت أمام فريق «يوتاه رويالز» ضمن دوري السيدات في الولايات المتحدة، حيث تحولت لحظة ظهورها في المباراة إلى مشهد مؤثر خطف القلوب والأنظار.

وتعود قصة اللاعبة الشابة سافي «21 عاماً» إلى توقف قلبها خلال مباراة في سبتمبر بشكل مفاجئ، ما جعل البعض يظن أنها توفيت، قبل أن ينجح الطاقم الطبي في إنعاشها ونقلها إلى المستشفى، حيث اكتشف الأطباء وجود عيب نادر في أحد شرايين القلب.

وخضعت على إثره لعملية جراحية دقيقة، ثم بدأت رحلة طويلة من العلاج وإعادة التأهيل استمرت عدة أشهر، عادت خلالها تدريجياً إلى التدريبات حتى حصلت على الموافقة الطبية للعودة إلى الملاعب.

وعند لحظة استبدالها ووقوفها على خط التماس استعداداً للدخول إلى أرضية الملعب، وقفت الجماهير وصفقت لها بحرارة في مشهد استثنائي، إلى جانب ترحيب اللاعبات من الفريقين، بعدما انتشرت قصتها الإنسانية على نطاق واسع وحظيت بتعاطف كبير من الجماهير، التي رأت في عودتها انتصاراً للحياة قبل أن تكون عودة إلى كرة القدم.