غيابات مؤثرة عن المنتخب العراقي في الملحق العالمي للمونديال

أعلن الأسترالي غراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب العراقي، القائمة النهائية لـ«أسود الرافدين» استعداداً لخوض الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة 26 لاعباً، وشهدت غيابات مؤثرة، في مقدمتها قائد المنتخب وحارس مرماه جلال حسن بداعي عدم الجاهزية، إلى جانب المدافع أحمد يحيى بسبب الإصابة، فيما قرر الجهاز الفني استبعاد أسماء أخرى بارزة مثل أسامة رشيد وبشار رسن وأمجد عطوان.

ومن جانبه، كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، عن توجه بعثة المنتخب إلى مدينة مونتيري نهاية الأسبوع الجاري، تأهباً لخوض منافسات الملحق.

وبحسب البرنامج، يلتقي منتخبا بوليفيا وسورينام يوم 26 مارس الجاري في نصف النهائي، على أن يواجه العراق الفائز من هذه المواجهة يوم 31 من الشهر ذاته في المباراة الحاسمة على بطاقة التأهل.

وتضم قائمة منتخب العراق، في حراسة المرمى: كميل سعدي، أحمد باسل، وفهد طالب. وفي الدفاع: ريبين سولاقا، مناف يونس، آكام هاشم، زيد تحسين، فرانس بطرس، حسين علي، ميرخاس دوسكي، وأحمد مكنزي.

وفي الوسط: حسن عبد الكريم، إيمار شير، بيتر كوركيس، زيد إسماعيل، أمير العماري، كيفن يعقوب، زيدان إقبال، يوسف الأمين، إبراهيم بايش، وماركو فرج. وفي الهجوم: أيمن حسين، مهند علي، علي جاسم، علي الحمادي، وعلي يوسف.

ويتطلع المنتخب العراقي لاستعادة أمجاد مشاركته الوحيدة في المونديال عام 1986، حين احتضنت المكسيك البطولة، آملاً أن تكون الملاعب المكسيكية مجدداً بوابة العبور نحو النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف العام المقبل.