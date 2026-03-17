1.2 مليار درهم لتحويل ملعب دالاس إلى تحفة مونديالية

تلقي صور حديثة الضوء على واحدة من أضخم عمليات تحديث الملاعب استعداداً لاستضافة كأس العالم 2026، حيث تتواصل الأعمال بوتيرة متسارعة في ملعب «إيه تي أند تي» بتكلفة تصل إلى 260 مليون جنيه إسترليني (قرابة 1.2 مليار درهم).

وتُظهر اللقطات الأولى ملامح التحول الكبير داخل الملعب، مع أرضية ترابية بالكامل وأعمال تسوية مكثفة باستخدام معدات ثقيلة، في إطار تهيئة المنشأة لتتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتشمل التعديلات رفع مستوى أرضية الميدان فوق الأجنحة السفلية، تماشياً مع لوائح تنظيم البطولة.

ومنذ الإعلان عن مشروع التجديد في عام 2023، دخلت الأعمال مراحلها الحاسمة، خاصة مع اقتراب موعد استضافة الملعب لعدد من مباريات البطولة، إذ من المنتظر أن يحتضن تسع مواجهات خلال الحدث العالمي.

ولا تقتصر التحديثات على أرضية الملعب، بل تمتد إلى تطوير البنية التحتية، حيث سيتم ترقية الشاشة العملاقة المعلقة، إحدى الأكبر عالمياً، إلى تقنية «فور كي»، إلى جانب تحديث المتاجر داخل الملعب، وإضافة مساحات ترفيهية ومرافق خدمية جديدة.

ويُعد الملعب، الذي افتتح عام 2009 ويستضيف مباريات فريق دالاس كاوبويز، من أكبر ملاعب البطولة، إذ يتسع لنحو 80 ألف متفرج، مع إمكانية زيادة السعة إلى 100 ألف.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب مواجهات بارزة، من بينها لقاء منتخب إنجلترا أمام منتخب كرواتيا في دور المجموعات، إضافة إلى إحدى مباريات نصف النهائي، في تأكيد على مكانته كأحد أبرز مسارح البطولة العالمية المرتقبة.