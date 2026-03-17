أردا غولر يتخطى حدود المستطيل الأخضر (فيديو)

لم يعد النجم التركي الشاب أردا غولر مجرد اسم واعد في ملاعب كرة القدم الأوروبية، بل تحول إلى ظاهرة تتصدر «التريند» مع كل ظهور له، سواء كان ذلك بقميص ريال مدريد أو حتى على ملاعب كرة السلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع فيديو للنجم التركي وهو يمارس كرة السلة، حيث أظهر مهارة لافتة في التصويب، مسجلاً سلة دقيقة نالت إعجاب المتابعين وزملائه. ولم يكن هذا المقطع مجرد لحظة ترفيهية، بل عكس الثقة الكبيرة والروح المعنوية العالية التي يعيشها «ميسي تركيا» في الفترة الأخيرة.

وأثبت غولر أنه يمتلك معدلاً تهديفياً مميزاً مقارنة بعدد الدقائق التي يحصل عليها، ما يجعله ورقة رابحة في أي وقت، كما أبرز الفيديو تمتعه بتوافق عضلي عصبي عالٍ، وهي سمة تمنحه ذكاءً واضحاً داخل الملعب.

كما يتميز اللاعب بشخصية هادئة رغم الضغوط الإعلامية الكبيرة في مدريد، إذ يحافظ صاحب الـ21 عاماً على تركيزه وتواضعه، مكتفياً بالرد داخل الملعب أو في الصالة الرياضية.