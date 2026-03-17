منتخب إيران يطلب نقل مبارياته خارج الولايات المتحدة في كأس العالم

طلب الاتحاد الإيراني لكرة القدم نقل مباريات المنتخب في كأس العالم 2026 خارج الولايات المتحدة، في ظل مخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين، وفتح محادثات مع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» لبحث إمكانية إقامة هذه المباريات في المكسيك.

قال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم إن الاتحاد يجري بالفعل اتصالات مع «فيفا» لنقل مباريات المنتخب من الولايات المتحدة إلى المكسيك، مؤكدًا أن القرار يأتي على خلفية مخاوف أمنية تحيط بمشاركة الفريق.

أوضح تاج في منشور عبر حساب السفارة الإيرانية في المكسيك على منصة «إكس» أن المنتخب لن يسافر إلى الولايات المتحدة في حال عدم توفر ضمانات أمنية كافية، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم القدرة على ضمان سلامة المنتخب الإيراني كانت عاملًا في هذا التوجه.

أشار ترامب في وقت سابق إلى أن إيران مرحب بها للمشاركة في البطولة، لكنه أوضح أن خوض مبارياتها داخل الولايات المتحدة قد لا يكون مناسبًا من ناحية السلامة.

أكد وزير الرياضة الإيراني الأسبوع الماضي أن مشاركة المنتخب في البطولة قد تكون غير ممكنة، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، بعد الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

تأهل المنتخب الإيراني إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتنطلق في 11 يونيو المقبل.

أوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، حيث من المقرر أن يخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، بواقع مباراتين في لوس أنجليس ومباراة واحدة في سياتل، قبل أن يفتح ملف نقل هذه المباريات إلى المكسيك ضمن المفاوضات الجارية مع الاتحاد الدولي.