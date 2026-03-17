أنشيلوتي يمهد للبقاء مع «السيليساو» لسنوات إضافية

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، إن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يدرس تجديد التعاقد معه حتى كأس العالم 2030.

وتولى أنشيلوتي (66 عاماً) تدريب منتخب البرازيل في مايو/أيار 2025 استعداداً لكأس العالم 2026، وأكد في أكثر من مقابلة صحفية رغبته في الاستمرار في منصبه لأربع سنوات إضافية.

وقال أنشيلوتي، اليوم الاثنين، إن الطرفين لا يمانعان تجديد التعاقد.

وحل المدرب الإيطالي محل دوريفال جونيور، بعد تراجع الأداء والنتائج، وقاد الفريق خلال ما تبقى من مشوار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق أنشيلوتي مع منتخب البرازيل 14 فوزاً و10 تعادلات مقابل 9 هزائم.

وقال في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو: «عندما يرغب شريكان في الاستمرار معاً فلا توجد مشكلة، وسنعلن رسمياً عن تمديد العقد إما قبل كأس العالم المقبلة أو بعدها».

وتحدث أنشيلوتي خلال الإعلان عن قائمة البرازيل لخوض مباراتين وديتين أمام فرنسا وكرواتيا هذا الشهر.

وقال المدرب السابق لميلان وريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، مازحاً إنه ناقش مع مسؤولي الاتحاد البرازيلي جدوى تجديد تعاقده في أقرب وقت ممكن.

وأضاف ضاحكاً: «تجديد التعاقد قبل كأس العالم سيكون أقل تكلفة، وبعدها سيكون أكثر، أثق كثيراً في ذلك».