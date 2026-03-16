الجزيرة يحكم قبضته على المركز الثالث بثلاثية في مرمى خورفكان

أحكم الجزيرة قبضته على المركز الثالث بجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، رافعاً رصيده إلى 37 نقطة، بعد تغلبه على ضيفه خورفكان 3-1 في المواجهة التي احتضنها استاد محمد بن زايد مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 20، وبخسارته تجمد رصيد خورفكان عند 20 نقطة في المركز التاسع، وافتتح محمد ربيع التسجيل للجزيرة في الدقيقة 14، وعزز فيلسيو مينديس، التقدم في الدقيقة 32، قبل أن يختتم سايمون بانزا، الثلاثية في الدقيقة 45+3، وسجل هدف خورفكان الوحيد أداما ديالو، في الدقيقة 37.



الشوط الأول

بدأت المباراة بصراع تكتيكي واضح، حيث اعتمد الجزيرة نهجاً هجومياً ضاغطاً ومنوعاً، مستهدفاً اختراق دفاعات خورفكان عن طريق الأطراف والعمق في هجمات متلاحقة، وبالمقابل اعتمد خورفكان، استراتيجية دفاعية محكمة، معتمداً على تضييق المساحات والرقابة اللصيقة لإفساد محاولات أصحاب الأرض، قبل أن يكسر المدافع محمد ربيع، الجمود بتسديدة رائعة سكنت الشباك، مانحاً الأفضلية للجزيرة، الذي فرض إيقاعه على منطقة العمليات بفضل التحركات الديناميكية وخبرة ثنائي خط الوسط، محمد النني ونبيل فقير، ما منح الفريق استحواذاً فعالاً.



وبدوره قاد خورفكان هجمات مضادة هددت مرمى علي خصيف، الذي تألق في إبعاد تسديدة خطيرة من تيسودالي، إلى ركنية، كما تصدى ببراعة لمحاولة أخرى قريبة من ايلتون فيليبي، قبل أن ينجح الجزيرة في ترجمة سيطرته إلى هدف ثانٍ بعد جملة فنية وتمريرات متبادلة بين بانزا، وفيلسيو مينديس، أنهاها الأخير في المرمى، لكن أداما ديالو، استغل خطأً من الحارس خصيف، ليقلص الفارق لصالح خورفكان، ما أعاد الحماس للمباراة، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أضاف سايمون بانزا، هدفاً للجزيرة، لينهي الشوط بتفوق مريح لفريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.



الشوط الثاني

بعد اهتزاز شباكه بثلاثة أهداف، تحول نهج خورفكان إلى أسلوب هجومي أكثر جرأة ومغامرة؛ حيث تقدم الفريق للأمام بفاعلية أكبر لتقليص الفارق، معتمداً على الضغط العالي ومحاولة استغلال الكرات الثابتة، وفي المقابل، تراجع الجزيرة نسبياً لامتصاص حماس المنافس مع الاعتماد على المهارات الفردية للاعبيه، مثل فليسيو مينديس وبانزا، لشن مرتدات خاطفة مستغلاً المساحات في دفاع خورفكان المتقدم، وسدد تيسودالي، ركلة حرة مباشرة من حافة منطقة الجزاء، إلا أن الحارس خصيف، تعامل معها بثبات.



وكاد المهاجم الكونغولي سايمون بانزا ينهي آمال خورفكان بمجهود فردي رائع، حيث راوغ أكثر من لاعب ببراعة وسدد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر وواصل خورفكان ضغطه وكان الأكثر جرأة في صناعة الفرص، حيث أضاع تيسودالي انفراداً صريحاً بالمرمى نتيجة التردد بين التسديد والتمرير، ما أتاح لدفاع الجزيرة التدخل في الوقت المناسب، وبالمقابل أنقذ أحمد حمدان، حارس خورفكان، مرماه من هدف محقق بعد جملة فنية وتمريرة عرضية متقنة من نبيل فقير، كما كاد أحمد برمان يباغت الجزيرة بركنية مخادعة ارتطمت بالشباك العلوية للمرمى، وطالب لاعبو الجزيرة بركلة جزاء بحجة عرقلة بانزا داخل منطقة العمليات، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد تقديره للحالة وحافظ الجزيرة على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.