بدر حارب: مستوى «دورينا» تراجع في النسخة الحالية لهذه الأسباب

أكد بدر حارب المحلل والناقد الرياضي، أن النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين جاءت أقل من النسخة الماضية من حيث المستوى الفني، موضحاً أنها خالفت التوقعات التي كانت تشير إلى أداء أفضل من واقع الاهتمام الذي تحظى به البطولة.



وقال حارب لـ«البيان»: إن المنافسة على اللقب حتى نهاية الجولة 19 انحصرت بين العين المتصدر وشباب الأهلي الوصيف بفارق نقطة واحدة، ذاكراً أن وجود فريقين فقط يتنافسان على لقب البطولة يعكس محدودية دائرة التنافس مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد صراعاً مفتوحاً بين أربعة أو خمسة فرق حتى مراحل متقدمة من المسابقة، مبيناً أن ذلك أسهم حينها في رفع نسق المباريات وزيادة حدة التنافس على حصد النقاط، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المستوى الفني العام، بينما تبدو المنافسة هذا الموسم أقل اتساعاً مع انحصار سباق اللقب بين فريقين فقط ما يشير إلى تراجع المستوى.



وذكر بدر حارب أن صراع البقاء في قاع الترتيب يبدو أكثر اشتعالاً هذا الموسم، في ظل تقارب النقاط بين عدد من فرق المؤخرة، مؤكداً أن الصورة لا تزال غير واضحة حتى الآن في ما يتعلق بالفرق المهددة بالهبوط، وأضاف إن الجولات المقبلة ستكون حاسمة، وإن الفريق الذي ينجح في تحقيق أفضل النتائج خلال ما تبقى من مباريات سيعزز فرصه في البقاء.



وأرجع بدر حارب تراجع المستوى العام في مسابقة الدوري إلى عدة عوامل، من أبرزها عدم توفيق بعض الأندية في ملف التعاقدات وعدم نجاح بعض العناصر الجديدة في تقديم الإضافة المنتظرة، رغم الجهود التي بذلتها الأندية لتعزيز صفوفها وسد احتياجاتها الفنية.



كما أشار بدر حارب إلى التأثير السلبي لعدم الاستقرار الفني على مستوى الأجهزة الفنية، وقال إن أندية كبيرة من الوصل والشارقة والوحدة تراجعت نتائجها بسبب التعديلات التي تمت ومنح الثقة لأكثر من مدرب، ذاكراً أن ذلك انعكس على استقرار الأداء والنتائج.



وختم حارب حديثه بالتأكيد على أمله أن تشهد الجولات المقبلة، ارتفاعاً في المستوى الفني وزيادة في حدة التنافس، بما يرضي تطلعات الجماهير، وحتى يكون ذلك تعويضاً لعدم المستوى المقنع في العديد من مباريات الموسم الحالي.