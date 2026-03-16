راكان: استراتيجية شباب الأهلي تقوده إلى الهيمنة

في قراءة جريئة لمشهد المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين أكد راكان العجمي، لاعب الجزيرة السابق، أن شباب الأهلي يسير بخطوات مدروسة نحو فرض هيمنته على كرة القدم الإماراتية، مشيراً إلى أن النادي يعمل وفق خطة طموحة منذ قرار الدمج الصادر عام 2017، وهي الاستراتيجية التي بدأت تؤتي ثمارها بقوة.



ويرى العجمي أن «الفرسان» باتوا على الطريق الصحيح ليصبحوا القطب الأوحد لكرة القدم الإماراتية، إذا لم تبادر الأندية المنافسة الأخرى في الدورين إلى إعادة تقييم برامج عملها الحالية سريعاً، ومجاراة الطموح المتصاعد لشباب الأهلي.



وأوضح أن شباب الأهلي في النسخة الحالية من الدوري يخوض صراعاً شرساً على القمة مع العين، إذ يتقاسم الفريقان صدارة قائمة الأكثر فوزاً هذا الموسم بـ14 انتصاراً لكل منهما، كما أن الفريق لم يتعرض سوى لخسارة واحدة فقط، وكانت أمام منافسه المباشر هذا الموسم «الزعيم».



وأضاف أن أرقام شباب الأهلي هذا الموسم تعكس قوة المنظومة داخل النادي، إذ يملك أقوى خط هجوم في المسابقة بتسجيل 44 هدفاً، إلى جانب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط، كما خرج بشباك نظيفة في 12 مباراة.



وأضاف أن الفريق لم يكتف الفريق بذلك، بل يعد الأكثر حصداً للنقاط وتسجيلاً للأهداف سواء على ملعبه أو خارجه، وهو أمر لم يعد مجرد تفوق عابر في موسم واحد، بل تحول إلى ظاهرة متكررة في المواسم الأخيرة.



وأشار العجمي إلى أن إنجازات شباب الأهلي لا تتوقف، وفي خلال آخر ثلاثة مواسم تمكن الفريق من التتويج بدرع الدوري في موسمي 2022-2023 و2024-2025، بينما حل وصيفاً في موسم 2023-2024، إلى جانب حضوره القوي في مختلف البطولات المحلية وحصده لعدد من الألقاب.



ويرى أن إدارة النادي نجحت في بناء منظومة متكاملة من اللاعبين قادرة على خدمة أهداف الفريق لسنوات مقبلة، وأكد لاعب الجزيرة السابق أن هناك أندية تمتلك الإمكانات الفنية والقدرات المالية التي تؤهلها لمنافسة شباب الأهلي وصناعة استراتيجيات ناجحة، مثل العين والوحدة والجزيرة والوصل.



وأضاف أن هذا الأمر يتطلب قدراً كبيراً من الصبر، لأن ما وصل إليه «الفرسان» لم يتحقق بين ليلة وضحاها، بل كان نتيجة سنوات من العمل والتضحيات والصبر من الإدارة والجماهير على حد سواء.



وأعرب العجمي عن سعادته بما يقدمه العين في الموسم الجاري، مشدداً على أن قمة العين وضيفه شباب الأهلي، المقررة في الجولة 22 على استاد هزاع بن زايد، ستكون إلى حد كبير المحطة الحاسمة في سباق درع الدوري، خاصة أن «الزعيم» حسم مواجهة الدور الأول بين الفريقين على استاد راشد.



كما أشاد بتطور أداء الجزيرة في الجولات الأخيرة، في الوقت الذي أبدى فيه استغرابه من تراجع مستوى ونتائج كل من الوحدة والوصل دون أسباب واضحة، رغم امتلاكهما الإمكانات التي تؤهلهما للظهور بصورة أفضل في سباق الدوري.