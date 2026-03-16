ترقب آسيوي لحسم مؤجلات الأدوار الإقصائية لبطولتي دوري الأبطال بعد العيد

استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لأندية منطقة الغرب، إلى جانب مباراتي ربع النهائي ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2 للمنطقة ذاتها، بنظام المباراة الواحدة وعلى أرض محايدة، وذلك خلال شهر أبريل المقبل.

وفي الوقت الذي كشف فيه الاتحاد القاري عن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا 2 خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، لم يعلن حتى الآن أي تفاصيل جديدة بشأن مباريات منطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومن المنتظر الكشف عن الترتيبات النهائية عقب أيام عيد الفطر المبارك.

ويواجه الاتحاد الآسيوي معضلة في اختيار الدولة المستضيفة للمباريات الإقصائية، بعدما أبدت الأندية المشاركة رفضها إقامة المباريات على أرض أي نادٍ منافس في هذه الأدوار، كما يواجه الاتحاد صعوبة في إيجاد دولة مضيفة تقبل تحمل تكاليف استضافة المباريات، ما قد يفرض أعباء مالية إضافية على الاتحاد القاري.

ووفقاً لما تردد في وسائل إعلام قارية، يدرس الاتحاد الآسيوي حالياً المفاضلة بين سلطنة عمان وقطر لاستضافة هذه المباريات، أو نقلها إلى دولة قريبة من منطقة شرق آسيا، في ظل إجماع بين الأندية على رفض إقامتها في السعودية، خصوصاً أندية غرب آسيا في دوري النخبة، لاستضافة المملكة لمباريات البطولة بدءاً من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

وكان الاتحاد القاري قد قرر في وقت سابق تأجيل مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، بسبب الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وعقد الاتحاد الآسيوي اجتماعاً مرئياً مع ممثلي الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، غير أن الاجتماع لم يسفر عن التوصل إلى صيغة نهائية لإعادة جدولة الجولة التي كان مقرراً إقامتها في 3 مارس الجاري.

ومن المنتظر أن يحدد الاتحاد القاري عقب عطلة العيد مواعيد المواجهات المرتقبة، والتي تتضمن مباريات الوحدة أمام الاتحاد، وشباب الأهلي أمام تراكتور، والهلال ضد السد، والأهلي أمام الدحيل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

أما في بطولة دوري أبطال آسيا 2، فتشمل المواجهات المرتقبة لقاء الوصل مع النصر، إضافة إلى مواجهة الأهلي القطري مع الحسين إربد.