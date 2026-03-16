بعثة إيران للسيدات في طريقها إلى عُمان بعد سحب طلبات اللجوء

تغادر بعثة منتخب إيران لكرة القدم للسيدات ماليزيا اليوم الاثنين متجهة إلى سلطنة عُمان، بعد تراجع عدد من اللاعبات عن طلبات اللجوء التي تقدمن بها في أستراليا خلال مشاركة الفريق في نهائيات كأس آسيا.

ووصلت اللاعبات إلى مطار كوالالمبور الدولي قبل موعد الرحلة بوقت قصير، حيث ظهرت اللاعبات مرتديات زي المنتخب الوطني أثناء نزولهن من حافلة الفريق قبل التوجه إلى منطقة تسجيل الوصول في المطار، وفق ما أوردته عدة تقارير إعلامية.

وغادرت اللاعبات الفندق في العاصمة الماليزية في وقت سابق الاثنين وسط تجنب التعامل مع وسائل الإعلام، بعدما التزمن الابتعاد عن الظهور العلني منذ الأربعاء الماضي.

وأكد ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المنتخب الإيراني أبلغ الاتحاد بنيته السفر إلى سلطنة عُمان، موضحًا أن هذه المحطة لا تمثل الوجهة النهائية للفريق.

أوضح المسؤول الآسيوي أن اللاعبات قد يمكثن في عُمان مؤقتًا إلى حين العثور على رحلات تنقلهن إلى وجهتهن التالية.

رجح مصدر أن يتجه الفريق لاحقًا من عُمان إلى إسطنبول، قبل السفر إلى مدينة فان في شرق تركيا ثم دخول الأراضي الإيرانية.

وظهرت في المطار اللاعبة زهرا قنبري التي أعلنت الأحد سحب طلب اللجوء الذي كانت قد تقدمت به، لتصبح خامس عضوة في البعثة تتراجع عن قرارها.

وذكر لاعب سابق وقناة تلفزيونية ناطقة بالفارسية تبث من خارج إيران أن اللاعبات تعرضن لضغوط من أجل سحب طلبات اللجوء، عبر تهديدات استهدفت عائلاتهن داخل البلاد، واتهمت السلطات الإيرانية في المقابل أستراليا بممارسة ضغوط على اللاعبات بهدف دفعهن للبقاء في البلاد.

وتراجعت ثلاث لاعبات إلى جانب عضو من الطاقم الإداري خلال الأيام الماضية عن طلبات اللجوء وغادرن أستراليا متوجهات إلى ماليزيا للالتحاق ببقية أفراد البعثة.

وطلب سبعة أعضاء من بعثة المنتخب الإيراني اللجوء في أستراليا بعد وصفهن في بلادهن بالخائنات، وذلك عقب امتناع اللاعبات عن أداء النشيد الوطني خلال المباراة الأولى في نهائيات كأس آسيا أمام كوريا الجنوبية، قبل أن يقمن بأدائه في المباراتين التاليتين أمام أستراليا والفلبين.

وتتزامن هذه التطورات مع ظروف إقليمية متوترة في الشرق الأوسط عقب اندلاع حرب إثر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبقيت لاعبتان فقط من أفراد بعثة منتخب إيران للسيدات مرشحتين للبقاء في أستراليا بعد قرار القائدة زهرا قنبري سحب طلب اللجوء الذي كانت قد تقدمت به.