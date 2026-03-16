جماهير برشلونة تصدم ميسي وترفض عودته لاعباً

فجر استطلاع للرأي أُجري بين جماهير نادي برشلونة مفاجأة مدوية، بعدما أظهرت نتائجه أن غالبية الأنصار لا ترغب في عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق كلاعب، رغم المكانة الأسطورية التي يحتلها في تاريخ النادي.

ووفقاً لاستطلاع أجرته قناة «تي في3» الإسبانية على هامش يوم الانتخابات داخل النادي، فإن ملف عودة ميسي كان من أكثر القضايا إثارة للنقاش بين المشجعين، كما شكل محوراً أساسياً في برامج المرشحين الذين قدّم كل منهم تصوره لكيفية إعادة ربط العلاقة مع القائد السابق لـ«البلاوغرانا».

وأظهرت النتائج أن نسبة محدودة فقط من الجماهير تؤيد فكرة عودة ميسي إلى الملاعب بقميص برشلونة، في حين فضل معظم المشاركين الاكتفاء بخطوة رمزية تكرّم مسيرته التاريخية مع النادي.

وفي التفاصيل، فضّل 55.5% من الجماهير تنظيم مباراة تكريمية خاصة للنجم الأرجنتيني، بينما رأى 28% أن الخيار الأنسب هو منحه منصب رئيس شرفي داخل النادي. أما خيار عودته لاعباً فجاء في المرتبة الأخيرة، حيث أبدى 10% فقط من المشاركين رغبتهم في رؤية ميسي لاعباً من جديد.

وتشير هذه النتائج إلى أن التقدير الكبير لميسي لا يزال حاضراً بقوة بين الجماهير، لكن مع اقتناع متزايد بأن عودته إلى الملاعب بقميص برشلونة لم تعد الخيار المفضل.

وتكشف هذه النتائج عن مفارقة لافتة داخل برشلونة: تقدير كبير للأسطورة، مقابل فتور واضح تجاه فكرة رؤيته مجدداً داخل المستطيل الأخضر.

وكانت قضية عودة صاحب الكرة الذهبية أحد أبرز ملفات الحملة الانتخابية داخل برشلونة، حيث طرح كل مرشح تصوره لكيفية إعادة ربط العلاقة مع القائد التاريخي، بين من دعا إلى تكريم يليق بمسيرته، ومن ترك الباب مفتوحاً أمام دور مستقبلي داخل النادي.