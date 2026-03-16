مبابي وبيلينغهام في قائمة الريال لمواجهة مانشستر سيتي

عاد كيليان مبابي إلى قائمة ريال مدريد الإسباني لكرة القدم التي ستواجه مانشستر سيتي غداً الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك المهاجم الفرنسي في المباريات منذ 21 فبراير / شباط الماضي بسبب مشكلة في الركبة، حيث غاب عن خمس مباريات في مختلف المسابقات، بما في ذلك الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وضمّت القائمة، التي أعلنها النادي اليوم الاثنين، 26 لاعباً، وكان من بينها أيضاً جود بيلينغهام، الذي غاب عن الفريق منذ الأول من فبراير / شباط الماضي بسبب إصابة في الفخذ.

ومن المقرر أن يعقد ألفارو أربيولا، المدير الفني لريال مدريد، مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق اليوم الاثنين، وقد يوضح خلاله ما إذا كان مبابي وبيلينغهام في حالة بدنية تسمح لهما بالمشاركة في المباراة منذ البداية أم لا.