لابورتا يغازل ميسي: يستحق تمثالاً في كامب نو مثل كرويف

في أول تصريحات له بعد فوزه بولاية جديدة على رأس نادي برشلونة، وجّه الرئيس خوان لابورتا رسائل ودية إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكداً أنه يستحق تمثالاً في ملعب كامب نو على غرار الأسطورة الهولندية يوهان كرويف، وكاشفاً في الوقت نفسه عن رغبته في إعادة ربط عدد من نجوم النادي السابقين بالبيت الكتالوني.

وقال لابورتا، في مقابلة مع القناة الإسبانية «تي في 3»، إن ميسي سيبقى جزءاً من تاريخ برشلونة، مشدداً على أن النادي يعمل على ترميم ما قد يكون تضرر في العلاقة مع اللاعب خلال السنوات الماضية. وأضاف أن النجم الأرجنتيني يستحق تكريماً خاصاً وتمثالاً في كامب نو أسوة بكرويف، لأن «الكبار فقط هم من يُخلَّدون في هذا الملعب».

وكشف رئيس برشلونة أنه يعمل على تعزيز ارتباط اللاعبين السابقين بالنادي خلال ولايته الجديدة، مشيراً إلى تواصله مع عدد من الأسماء التي صنعت تاريخ الفريق مثل صامويل إيتو ورافائيل ماركيز وسيرجيو بوسكيتس، إضافة إلى إمكانية منح دور أكبر مستقبلاً لأندريس إنييستا، مؤكداً أن عودة الأساطير إلى محيط النادي تمثل جزءاً من مشروعه لبناء المرحلة المقبلة.

وأوضح لابورتا أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية تقوم على الاستمرارية بعد فوزه بولاية جديدة، معتبراً أن نتيجة الانتخابات أظهرت دعم أعضاء النادي لنهج الإدارة الحالية، التي تسعى إلى الجمع بين الاستقرار الرياضي والاقتصادي والحفاظ على هوية برشلونة.

وفي حديثه للقناة نفسها، تطرق لابورتا أيضاً إلى المرحلة الانتقالية في رئاسة النادي، موضحاً أنه سيبحث عن صيغة للتعايش مع الرئيس المؤقت رافائيل يوستي حتى استكمال الإجراءات الرسمية لنقل الصلاحيات وفق ما تنص عليه لوائح النادي، مشيراً إلى أن احترام النظام الأساسي يبقى أولوية رغم الظروف غير المسبوقة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال مشروع تطوير ملعب كامب نو وتحسين الوضع المالي للنادي، إلى جانب دعم الجهاز الفني واللاعبين، معتبراً أن ما تحقق حتى الآن «ليس معجزة بل نتيجة عمل منظم»، وأن السنوات القادمة يجب أن تشهد ترسيخاً لما وصفه بمشروع بناء مستقبل برشلونة.