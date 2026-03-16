الاتحاد الآسيوي يترقب مصير إيران في المونديال رغم تحذيرات ترامب

يراقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطورات مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في وقت أكد فيه مسؤولون آسيويون أن المنتخب الإيراني لا يزال ضمن المنتخبات المشاركة حتى الآن رغم التحذيرات الصادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أكد ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في مقر الاتحاد بكوالالمبور، أن إيران لا تزال ضمن المنتخبات المتجهة إلى البطولة العالمية، موضحًا أن الاتحاد يتابع التطورات المرتبطة بمشاركتها.

أوضح المسؤول الآسيوي أن الاتحاد لم يتلق حتى الآن أي إخطار رسمي يفيد بعدم مشاركة المنتخب الإيراني في المونديال، مشيرًا إلى أن المعطيات الحالية تشير إلى استمرار وجوده ضمن المنتخبات المشاركة.

أعرب ويندسور جون عن رغبة الاتحاد الآسيوي في حضور المنتخب الإيراني في البطولة، مؤكدًا أن إيران تعد من أبرز المنتخبات في القارة، وأن الاتحاد يأمل في حل أي مسائل قائمة بما يسمح للفريق بالمشاركة في الحدث العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من مشاركة المنتخب الإيراني، وقال إن حياة اللاعبين وسلامتهم قد تكونان معرضتين للخطر في حال مشاركتهم في البطولة التي تستضيفها أمريكا الشمالية هذا الصيف.

أوضح ترامب في منشور عبر منصته «تروث سوشال» أن المنتخب الإيراني مرحب به من حيث المبدأ، لكنه أبدى اعتقاده بأن المشاركة قد لا تكون مناسبة بالنظر إلى ما وصفه بمخاوف تتعلق بحياة اللاعبين وسلامتهم.

ألقت التطورات العسكرية في المنطقة بظلالها على ملف المشاركة الإيرانية، بعد النزاع الذي اندلع عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران في 28 فبراير الماضي.

وسحبت قائدة منتخب إيران لكرة القدم للسيدات الأحد طلب اللجوء الذي كانت قد تقدمت به خلال مشاركة الفريق في بطولة كأس آسيا المقامة في أستراليا.

تقدم سبعة من أفراد بعثة المنتخب الإيراني للسيدات بطلب اللجوء في أستراليا بعد أن وصفوا في بلادهم بأنهم خونة بسبب امتناعهم عن أداء النشيد الوطني.

بقيت لاعبتان فقط من أعضاء البعثة مرشحتين للبقاء في أستراليا عقب تراجع القائدة عن طلب اللجوء، في حين قررت بقية اللاعبات العودة إلى إيران.

وأفاد لاعب سابق وقناة تلفزيونية فارسية تبث من خارج إيران بأن اللاعبات تعرضن لضغوط وتهديدات طالت عائلاتهن بهدف دفعهن إلى العودة، بينما اتهمت السلطات الإيرانية أستراليا بممارسة ضغوط على اللاعبات للبقاء.

تقيم اللاعبات اللواتي قررن العودة إلى إيران حاليًا في فندق بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بانتظار استكمال ترتيبات السفر.

وأكد ويندسور جون أن الاتحاد الآسيوي ينتظر من الفريق إبلاغه بموعد مغادرته، موضحًا أن قرار الرحيل يعود إلى اللاعبات أنفسهن وأن الاتحاد سيدعم القرار الذي سيتخذنه.