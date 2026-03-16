الولاية الرابعة.. إعادة انتخاب لابورتا رئيسًا لبرشلونة

أعاد أعضاء نادي برشلونة انتخاب خوان لابورتا رئيسًا للنادي بعد حصوله على أكثر من 68 في المئة من الأصوات، ليبدأ ولاية جديدة تعد الثانية على التوالي والرابعة في مسيرته على رأس النادي، على أن تبدأ رسميًا في الأول من يوليو المقبل.

يتولى لابورتا (63 عامًا) رئاسة النادي الكتالوني منذ مارس 2021، بعدما عاد إلى المنصب في ذلك العام، قبل أن يقدم استقالته الشهر الماضي وفق لوائح النادي من أجل خوض الانتخابات مجددًا.

أعلن نادي برشلونة، نتيجة الانتخابات التي جرت أمس الأحد، مؤكدًا تجديد الثقة في لابورتا لمواصلة قيادة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وصف لابورتا الانتخابات بأنها احتفال بالديمقراطية والمسؤولية المدنية داخل النادي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تتضمن عدة ملفات رئيسية على جدول أعمال الإدارة.

حدد رئيس برشلونة أبرز أولويات ولايته الجديدة، والتي تشمل استكمال الأعمال الجارية في ملعب كامب نو، إلى جانب دعم الفريق الأول لكرة القدم وتعزيز صفوفه خلال المرحلة المقبلة.