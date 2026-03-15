كوزمين يوزع وجبات الإفطار على الصائمين.. لقطة إنسانية تلقى تفاعلاً واسعاً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدرب منتخبنا الوطني، كوزمين أولاريو، وهو يوزع وجبات الإفطار على الصائمين بالقرب من أحد المساجد في دبي، في مشهد لقي تفاعلاً واسعاً وإشادة كبيرة من المتابعين، الذين اعتبروا اللقطة تعبيراً صادقاً عن عمق العلاقة، التي تجمع المدرب بالمجتمع الإماراتي، الذي يعيش فيه منذ سنوات طويلة.



وظهر كوزمين في الفيديو وهو يفتح الباب الخلفي لسيارته، ويقوم بتوزيع الوجبات بنفسه، في أجواء رمضانية تعكس روح التكافل التي تتميز بها دولة الإمارات خلال الشهر الفضيل.

ويحظى كوزمين بمكانة خاصة في الوسط الرياضي الإماراتي، إذ ارتبط اسمه بالكرة الإماراتية لسنوات طويلة، بعدما تولى تدريب عدد من أبرز الأندية في الدولة وحقق معها نجاحات لافتة، وهي: العين وشباب الأهلي والشارقة، قبل أن يتولى مهمة قيادة المنتخب الوطني. وخلال هذه السنوات لم يقتصر حضوره على الجانب الفني، بل امتد إلى علاقة إنسانية وثيقة مع المجتمع المحلي، جعلته واحداً من أكثر المدربين الأجانب قرباً من الجماهير.



ويعكس ظهور مدرب المنتخب في مثل هذه المبادرات مدى اندماجه في المجتمع الإماراتي، خصوصاً أنه يعيش في الدولة منذ فترة طويلة، وسبق أن عبّر في أكثر من مناسبة عن تقديره للتجربة التي خاضها في الإمارات، والتي شهدت أبرز محطاته التدريبية.



وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث كتب حساب يحمل اسم «محمد»: «هذا الرجل واحدٌ منا.. أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني وتوزيع الإفطار للصائمين في نهار رمضان، حب كبير لهذا الشخص وولاؤه وانتماؤه لهذه الأرض، هو دائماً يضع نفسه واحداً من هذا الشعب ونحن نفتخر بأمثال هذا الرجل». كما علّق الإعلامي علي الظبياني قائلاً: «كوزمين معروف بإنسانيته وأخلاقه الاجتماعية الجميلة».



