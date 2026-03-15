الجزيرة وخورفكان.. تحصين المواقع في جدول الترتيب

يستضيف الجزيرة على ملعبه باستاد محمد بن زايد، في التاسعة والنصف من مساء غد الاثنين، خورفكان لحساب الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين. وتكتسي المواجهة أهمية بالغة لكلا الطرفين، بين رغبة فخر أبوظبي في تحصين مكانه بمربع الكبار، وسعي نسور خورفكان لتأمين موقفهم في منطقة الأمان.



ويدخل الجزيرة اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة، منتشياً بفوزه الثمين في الجولة الماضية على مضيفه الظفرة بنتيجة 2-1، ويسعى الجهاز الفني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، حيث لا بديل عن النقاط الثلاث للبقاء في دائرة المنافسة على المركز الثالث على أقل تقدير، والضغط على ثنائي الصدارة.



ويعول الجزيرة في هذه المواجهة على كوكبة من النجوم وأوراق رابحة لصناعة الفارق، وترجيح كفة الفريق، يتقدمهم القناص الكونغولي، سايمون بانزا، الذي استعاد حاسته التهديفية في التوقيت المثالي، إلى جانب صانع الألعاب الماهر نبيل فقير، وضابط إيقاع خط الوسط المصري محمد النني، الذي يمنح الفريق التوازن والخبرة اللازمة للتحكم في رتم المباريات الكبرى.



في المقابل يدخل فريق خورفكان المباراة وفي رصيده 20 نقطة بالمركز التاسع بجدول الترتيب، وكان الفريق تعادل في الجولة الماضية أمام دبا، ويدرك لاعبوه تماماً صعوبة المهمة في معقل الجزيرة، لكنهم يسعون للعودة بنتيجة إيجابية، تضمن لهم التقدم أكثر نحو مناطق الدفء، وتفادي أي حسابات معقدة في الجولات الختامية.



ويراهن خورفكان على التنظيم الدفاعي، والارتداد الهجومي السريع، آملاً باستغلال أي هفوات قد يقع فيها صاحب الأرض، لانتزاع نقطة غالية أو العودة بالعلامة الكاملة، التي ستمثل قفزة نوعية للفريق في سلم الترتيب.