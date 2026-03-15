مشهد غير مألوف.. تشيلسي يحيط بالحكم قبل انطلاق مباراته أمام نيوكاسل

في مشهد غير مألوف على ملعب ستامفورد بريدج، أحاط لاعبو نادي تشيلسي بحكم المباراة خلال تجمعهم التقليدي قبل انطلاق مواجهتهم أمام نيوكاسل يونايتد السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقبل صافرة البداية، تجمع لاعبو تشيلسي في دائرة عند منتصف الملعب لتبادل الكلمات الأخيرة قبل انطلاق اللقاء، في تقليد دأب الفريق على القيام به في الأسابيع الأخيرة. إلا أن حكم المباراة بول تيرني كان يقف في دائرة المنتصف حاملاً الكرة، ما أدى إلى وجوده داخل تجمع اللاعبين بشكل طريف وغير مسبوق. وانتهت المباراة بخسارة تشيلسي على أرضه بهدف دون مقابل، بعد هدف مبكر سجله أنتوني غوردون.



وأصبح تجمع اللاعبين في منتصف الملعب سمة معتادة في مباريات الفريق مؤخراً، غير أن المدرب ليام روزينيور أوضح أن الفكرة جاءت من اللاعبين أنفسهم، إذ قال في تصريحات سابقة: لم تكن الفكرة مني، بل جاءت من اللاعبين، وأنا أحبها لأنها تُظهر الوحدة والتماسك والروح الجماعية، وهذا أمر ضروري. وأضاف: قبل الحديث عن الخطط أو التكتيك، تحتاج إلى مجموعة من اللاعبين المستعدين للركض والقتال من أجل بعضهم بعضاً.