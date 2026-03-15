كين شرارة إلهام لامين يامال

على أرض ملعب كامب نو في قلب برشلونة، يسطع نجم جديد يحمل على كتفيه إرثاً هائلاً، ويرتدي رقم 10 الأسطوري الذي ارتداه من قبله الأسطورة ليونيل ميسي، إنه لامين يامال، جناح الفريق الأيمن البالغ من العمر 18 عاماً فقط، الذي لم يقتصر تأثيره على المباريات فحسب، بل يمتد إلى أركان منزله، حيث توجد القوة الخفية وراء صعوده، شقيقه الأصغر كين نصراوي.



وكل تمريرة، كل مراوغة، كل هدف، هو مصدر إلهام مشترك بين الأخوين، فكين يتابع كل مباراة بشغف من المنزل، ويكرر حركات لامين ويشارك فرحة كل نجاح على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحول الإعجاب إلى وقود حقيقي يشتعل في قلب لامين في أرض الملعب. وهذه الرابطة العاطفية التي تحدثت عنها الصحف الإسبانية، تكشف عن الجانب الإنساني لهذا اللاعب الشاب، الذي يتحمل عبء الرقم الأسطوري مع ابتسامة وثقة.



وبدأ يامال مسيرته الاحترافية في الدوري الإسباني وهو في الخامسة عشرة من عمره في 29 أبريل 2023، ضد ريال بيتيس على كامب نو. ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف عن صناعة التاريخ، وحصل على جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عاماً لعامي 2024 و2025، وجائزة الفتى الذهبي 2024، مؤكداً أن شغفه باللعبة ليس مجرد أداء على أرض الملعب، بل حياة يومية يشارك فيها كل من حوله.



ومع كل تمريرة دقيقة، وكل هدف مهم، كانت ابتسامة من كين، هي حجر أساس في بناء شخصية يامال كلاعب وكملهم للشباب، وهذه العلاقة الخاصة بين الأخوين تعطي نكهة فريدة لأسلوبه في اللعب، وتظهر أن النجاح الكبير لا يقاس فقط بما يقدمه في المباريات، بل أيضاً بما يحمله القلب من دفء وحافز.