الذكاء الاصطناعي يتوقع فوز إنجلترا بكأس العالم

بعد 60 عاماً من الانتظار والمعاناة، يبدو أن أحلام مشجعي منتخب «الأسود الثلاثة» على موعد مع تحقيقها في كأس العالم 2026، وفقاً لتوقعات حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي متخصص في كرة القدم.

وقام هذا النظام، حسب ما أشارت صحيفة «ذا صن»، بتحليل مئات البيانات حول اللاعبين، الفرق، والإحصاءات التاريخية، لتقديم مسار مفصل لكل مباراة يخوضها المنتخب الإنجليزي، بما في ذلك توقعات كل هدف، كل فوز، وحتى تحديد الفائز بجائزة الحذاء الذهبي، والتي يرجح أن تكون من نصيب هاري كين، تماماً كما حدث في 2018.



ووفقاً للتوقعات، ففي دور المجموعات، تتصدر إنجلترا مجموعتها بسهولة، ودون تلقي أي هدف، وفي دور الـ 32، تنتهي مواجهة السنغال بفوز «الأسود الثلاثة»، وفي دور الـ 16، سيفوز منتخب إنجلترا على إسكتلندا، قبل أن يتغلب الفريق على النرويج بقيادة إيرلينج هالاند، ثم على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، ليتأهل إلى النهائي.



وفي النهائي، يتفوق منتخب إنجلترا على منتخب إسبانيا، منتقمة من خسارة نهائي بطولة أوروبا 2024، والهدف الحاسم سيكون من نصيب بوكايو ساكا.

وتوقع الذكاء الاصطناعي أيضاً، أداءً قوياً لفرق أخرى، ومنها منتخب المكسيك، الذي يصل إلى دور الـ 16، بينما تخرج الولايات المتحدة أمام ألمانيا، وتفشل كندا في تجاوز دور المجموعات، كما تشير التوقعات إلى نهاية المسيرة الدولية لكريستيانو رونالدو على يد إيطاليا، وإقصاء البرازيل على يد النرويج.