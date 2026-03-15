داومان أصغر هداف في الدوري الإنجليزي

شهد ملعب الإمارات هذا الأسبوع، لحظة تاريخية لم يشهد لها مثيل منذ أيام سلسلة «اللا هزيمة» في شمال لندن، وذلك عندما فاز أرسنال على إيفرتون 2 ـ 0، ولم يكن الفوز مجرد ثلاث نقاط أخرى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بل كان إعلاناً صريحاً عن نوايا الفريق في المنافسة على اللقب، وضربة معنوية قوية لمانشستر سيتي.

ولكن الحدث الأبرز كان من نصيب الموهوب الشاب ماكس داومان، الذي أصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 16 عاماً و73 يوماً، محطماً رقم جيمس فوغان الذي دام 21 عاماً منذ 2005.



وجاء هدف داومان في الدقائق الأخيرة، ولم يحسم النقاط فحسب، بل سجل تاريخاً جديداً لعالم كرة القدم الإنجليزية، ليصبح اسم داومان مرادفاً للموهبة الصاعدة التي تتجاوز العمر الصغير وتؤثر في المباريات الحاسمة على أعلى مستوى.

ويأتي هذا الإنجاز بعد شهور قليلة من مشاركة داومان التاريخية في دوري أبطال أوروبا، حين لعب أول مباراة له وهو في الخامسة عشرة من عمره، مؤكداً أن الضجة حوله ليست مجرد علاقات عامة، بل بداية جيل جديد من النجوم الإنجليز، وفقاً لتقريره نشرته صحيفة «ماركا».



وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه بعد هذا الإنجاز، أصبح داومان حديث القارة الأوروبية، مع تربع اسمه في قائمة أصغر الهدافين في الدوريات الخمسة الكبرى، وتضم في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانبه جيمس فوغان «إيفرتون» 16 عاماً و271 يوماً، وجيمس ميلنر «ليدز يونايتد»، 16 عاماً و356 يوماً.

وفي الدوري الإسباني «لا ليغا»، لامين يامال «برشلونة»: 16 عاماً و87 يوماً، فابريس أولينجا «ملقا»، 16 عاماً و98 يوماً، وإيكر مونياين «أتلتيك بلباو» 16 عاماً و289 يوماً.



وفي الدوري الألماني «البوندسليغا»، يوسوفا موكوكو «بوروسيا دورتموند»، 16 عاماً و28 يوماً، فلوريان فيرتز «باير ليفركوزن» 17 عاماً و34 يوماً، ونوري أهين «بوروسيا دورتموند» 17 عاماً و82 يوماً، وفي الدوري الإيطالي «سيري آ»، أميديو أمادي «روما» 15 عاماً و287 يوماً، وبيترو بيليجري «جنوى» 16 عاماً و184 يوماً، وجياني ريفيرا «ألساندريا» 16 عاماً و274 يوماً.

وفي الدوري الفرنسي «ليغ 1»، ريتشارد كراوتشيك «لينس» 16 عاماً و105 أيام، ونيل موباي «نيس» 16 عاماً و123 يوماً، وكيليان مبابي «موناكو» 17 عاماً و62 يوماً.