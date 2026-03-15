قذيفة أوسيمين تتحدى الجاذبية وتشعل غلاطة سراي (فيديو)



في ليلة ستبقى محفورة في ذاكرة الدوري التركي، وبطلها فيكتور أوسيمين، شهد ملعب رامس بارك لحظة من الخيال الكروي الصرف، بعدما أطلق النجم النيجيري تسديدة مقصية ضد الجاذبية ارعبت حارس شباك باشاك شهير، وأشعلت جنون الجماهير في المدرجات.



ولم تكن مجرد محاولة على المرمى، بل كانت لوحة فنية اكتملت عناصرها في أجزاء من الثانية، إذ بعد عرضية متقنة ارتقى لها أوسيمين ببراعة مذهلة، تحدى فيها قوانين الجاذبية، ليطلق تسديدة مقصية كانت في طريقها إلى زاوية صعبة للحارس، الذي حول الكرة بأصابع اليد، لترتد من العارضة وسط ذهول اللاعبين أمام هذا الإبداع.



وهذه التسديدة أكدت القيمة الفنية الاستثنائية التي أضافها أوسيمين لفريق غلاطة سراي، وأظهرت الإعادة التلفزيونية دقة متناهية في التوقيت وقوة بدنية هائلة في الارتقاء، ما جعل المحللين الرياضيين يصنفون اللعبة كأجمل التسديدات في تركيا.



وفور تلك التسديدة اهتز الملعب بالهتافات، ورددت جماهير غلاطة سراي اسم أوسيمين طويلاً، معبرة عن انبهارها باللاعب الذي أثبت مرة أخرى أنه لا يحتاج سوى لنصف فرصة ليصنع المعجزة.