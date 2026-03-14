برقم تاريخي جديد.. أرسنال يتخطى إيفرتون ويرفع آماله في التتويج بالدوري الإنجليزي

دخل ماكس داومان، لاعب أرسنال تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل ثاني أهداف فريقه في مرمى إيفرتون في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً عن المبدد من اللقاء، الذي انتهى لصالح أرسنال بهدفين نظيفين.



وبات داومان أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي ينجح في تسجيل هدف، حيث تمكن من الوصول إلى شباك إيفرتون في عمر 16 عاماً و73 يوماً.



ونجح أرسنال في تحقيق فوز صعب على ضيفه إيفرتون في الجولة الثلاثين من المسابقة، السبت.



وأحرز أرسنال هدفيه في الأمتار الأخيرة من اللقاء، عبر الثنائي فيكتور جيوكيريس وماكس داومان في الدقيقتين 89 و97 من المباراة، التي أقيمت وسط جماهيره في مدرجات ملعب الإمارات بالعاصمة لندن، ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 70 نقطة.



وحقق أرسنال فوزه الرابع توالياً، وأحبط إيفرتون الذي حقق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين، ولكنه تلقى خسارته الحادية عشرة، ليتجمد رصيد «التوفيز» عند 43 نقطة في المركز الثامن.

وتلقى فريق تشيلسي هزيمة على أرضه ووسط جماهيره أمامه ضيفه نيوكاسل بنتيجة 1 - 0 .

وسجل أنتوني جوردون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18، ليحسم 3 نقاط ثمينة للفريق الضيف.

ورفع هذا الفوز رصيد نيوكاسل إلى 42 نقطة في المركز التاسع، أما تشيلسي فيظل المركز الخامس ولديه 48 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول السادس، قبل اكتمال منافسات الجولة.

وتمثل الهزيمة ضربة قوية لمساعي تشيلسي في الوصول إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد، حيث يخوض الفريق منافسة شرسة مع كل من مانشستر يونايتد الثالث وأستون فيلا الرابع ولكل منهما 51 نقطة، واللذان يتقابلان الأحد.