تأجيل حسم مكان إقامة «فايناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين... والبرتغال وإنجلترا وإيطاليا أبرز الخيارات



قرر كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم تأجيل الحسم بشأن الدولة التي ستستضيف مباراة فايناليسيما بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، عقب اجتماع عُقد أمس الجمعة بمشاركة رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا.



وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن تابيا ورئيس كونميبول أليخاندرو دومينغيز اقترحا إقامة المباراة في البرتغال أو إنجلترا أو إيطاليا. ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الاتحادين مجدداً خلال ساعات لتحديد مكان وموعد المواجهة بين بطلي بطولة أمم أوروبا وكوبا أمريكا، والتي كانت مقررة أصلاً في 27 مارس الجاري على ملعب ملعب لوسيل في قطر، قبل أن تدخل في حالة غموض بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة.



وكان تابيا قد صرح الخميس لوسائل إعلام، بينها وكالة «إفي»، أنه يفضل إقامة المباراة في الأرجنتين، وذلك بعد طرح ملعب سانتياغو برنابيو كخيار جديد لاستضافة اللقاء.



ومنذ بدء الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، وردّ طهران بقصف دول مجلس التعاون الخليجي بينها قطر، باتت إقامة المباراة غير مؤكدة، في انتظار تحديد ما إذا كان بالإمكان تنظيمها في المكان المقرر أو نقلها إلى ملعب آخر يحظى بموافقة الاتحادين والمنتخبين.